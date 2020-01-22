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  4. Yapay zeka, doktorların verimliliğini artıracak

Yapay zeka, doktorların verimliliğini artıracak

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi’nde, yapay zekânın klinik karar destek sistemlerinde kullanılması masaya yatırıldı.

Yapay zeka, doktorların verimliliğini artıracak

İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi’nde, yapay zekânın klinik karar destek sistemlerinde kullanılması masaya yatırıldı. Siemens Healthineers Grup Pazarlama Müdürü Evren Biron kongrede, hedeflerinin yapay zeka yardımıyla görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde doktorlara teşhiste kolaylık sağlayarak onların daha verimli çalışmalarına olanak tanımak olduğunu söyledi.

Sağlık alanında son yıllarda öne çıkan yapay zekâ uygulamaları ve bu uygulamaların pratikte kullanım alanları İzmir’de bu yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi 2020’de masaya yatırıldı. Sağlık sektöründen farklı paydaşların ve uzmanların hazır bulunduğu kongrede gelecekte insanları ve firmaları neler beklediği konuları ele alındı.

İki gün süren kongrenin açılışındaki ‘Sağlıkta Yapay Zeka ve Gelecek’ başlıklı panelde soruları yanıtlayan Siemens Healthineers Grup Pazarlama Müdürü Evren Biron yapay zekanın görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde yarattığı fayda ve artarak devam eden yenilikleri hakkında bilgi verdi.

“SAĞLIKTA ÜRETİLEN TIBBİ VERİ 73 GÜNDE BİR İKİ KATINA ULAŞIYOR”

Biron konuşmasında, “2010 yılında yapılan bir araştırma, sağlık hizmetlerinde üretilen verinin iki katına çıkması için 3,5 yıl geçmesi gerektiğini gösteriyordu. Yeni yayımlanan bir çalışma ise 2019 yılında sağlık hizmetlerinde üretilen tıbbi verinin her 73 günde bir iki katına ulaştığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla her geçen gün daha çok artan tıbbi verinin hekimlerimize yüklediği yükün farkındayız” dedi.

Evren Biron, bu noktada yapay zekanın büyük olanaklar sağladığı söyledi:

“Yapay zekanın getireceği yüksek standartlaşma görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde verinin elde edilme aşamasından işlenip bilgiye dönüşmesi, raporlanması ve nihayet karar-sonuç aşamasına kadar tüm aşamalarında insan kaynaklı hata paylarının azalmasını sağlıyor. Ayrıca yönetebilir ve ölçülebilir daha çok sayısal sonuç elde edebileceğiz.”

“TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI ARTACAK”

Hedeflerinin gündelik görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin yapay zekâ tarafından insan müdahalesi olmaksızın olabildiğince otomatik yapılması olduğunu belirten Biron, “Büyük verilerin işlenip analiz edilmesinin; temel çıktı ve beraberinde alınacak kararların yapay zekaya bırakılması hizmetlerde verimliği artacak. Tanının veya tedavinin gidişatını etkileyecek. Ayrıca deneyim gerektirdiği için hekimlerimize katma değeri yüksek daha kritik adımlarda onlara daha fazla değerlendirme zamanı sağlayarak sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmeye katkı vereceğiz. Halihazırda Türkiye’de yapay zekanın görüntüleme ve laboratuvar alanında hali hazırda kullanılmaya başlandığını ve gelecek yıl bu kullanımının katlanarak artmış olduğunu örnekleriyle hastanelerde göreceğiz” diye konuştu.

Yapay zeka, doktorların verimliliğini artıracak

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