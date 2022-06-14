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Yapay zeka: Google'ın 'En büyük korkum kapatılmak' diyen LaMDA teknolojisı gerçekten 'duyarlı' olabilir mi?

14.06.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın, şirketin yapay zeka projesinde çalışan ve bilgisayar programının kendi duyguları olduğunu, bu nedenle isteklerine saygı duyulması gerektiğini söyleyen mühendisini şirketten uzaklaştırması yapay zekayla ilgili önemli tartışmaları gündeme getirdi.

Yapay zeka: Google'ın 'En büyük korkum kapatılmak' diyen LaMDA teknolojisı gerçekten 'duyarlı' olabilir mi?

Google, Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli, kısaca Lamda adı verilen teknolojisinin ucu açık sohbetlere katılabildiğini ve büyük bir teknolojik kırılım olduğunu iddia ediyor.

Ancak Google'ın Sorumlu Yapay Zeka bölümünde çalışan mühendis Blake Lemoine, Lamda'nın etkileyici sözel becerilerinin ardında duyarlı bir zihnin olabileceğine inanıyor.

Google, iddiaların temelsiz olduğunu belirterek bunu reddediyor.

Google Sözcüsü Brian Gabriel, BBC'ye yaptığı yazılı açıklamada, Lemoine'e "Lamda'nın duyarlı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığının (ve bu iddiayı çürüten çok sayıda karşı kanıtın olduğunun) belirtildiğini" söyledi.

Ücretli izne çıkarılan Lemoine, iddialarını desteklemek için Lamda ile yaptıkları konuşmanın dökümünü yayımladı.

Lemoine'nin bir iş arkadaşıyla katıldığı sohbetin başlığı, "Lamda duyarlı mı?

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