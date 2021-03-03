Yapay zeka GPT-2 tiyatro oyunu kaleme aldı!

1921'de robot kelimesinin ilk kez kullanıldığı bir bilimkurgu oyunu yazıldı. Bu oyunu yazan ise dünyaca ünlü Çek yazar Karel Capek'ti. Capek'in oyunu yazmasından üzerinden yüz yıl geçti. Yüz yıl içerisinde teknoloji hiç olmadığı kadar ileri gitti, robot kelimesi artık bir kez karşılaştığımız bir kelimeden çok, günde birkaç kez duyduğumuz bir kelimeye döndü. Şimdi ise Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı firmanın yapay zekası, robot kelimesinin geçtiği bilimkurgu oyununun yüzüncü yılını kutlamak için bir tiyatro oyunu yazdı. Oyunun anlattığı şey ise yine makineler.

YAPAY ZEKADAN 60 DAKİKALIK OYUN

Independent Türkçe'nin haberine göre, Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı yapay zeka firması Open AI'ın GPT-2 isimli yapay zekası, 60 dakikalık bir oyun kaleme aldı. Bu dil tahmin modeli şimdiye kadar, sahte haberler, kısa hikayeler ve şiirler yazmak için de kullanılmıştı. Ancak onu geliştiren ekip, bu oyunun GPT-2'nin ilk tiyatro prodüksiyonu olduğunu ifade etti. Projeyi denetleyen oyun yazarı David Kostak, senaryoyu ''Bir tür fütüristik Küçük Prens'' olarak tanımlasa da oyuna ''Yapay Zeka: Bir Robot Tiyatro Metni Yazarsa'' adı verildi.