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Yapay zeka GPT-2 tiyatro oyunu kaleme aldı!

03.03.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Yapay zeka GPT-2 tiyatro oyunu kaleme aldı!

Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı Open AI'ın GPT-2 isimli yapay zekası, dikkat çekici bir olaya imza attı. Yapay zeka yazılımı GPT-2 bir tiyatro oyunu yazdı. Projeyi destekleyen oyun yazarı David Kostak ise ortaya çıkan eseri, ''Bir tür fütüristik Küçük Prens'' olarak nitelendirdi.

1921'de robot kelimesinin ilk kez kullanıldığı bir bilimkurgu oyunu yazıldı. Bu oyunu yazan ise dünyaca ünlü Çek yazar Karel Capek'ti. Capek'in oyunu yazmasından üzerinden yüz yıl geçti. Yüz yıl içerisinde teknoloji hiç olmadığı kadar ileri gitti, robot kelimesi artık bir kez karşılaştığımız bir kelimeden çok, günde birkaç kez duyduğumuz bir kelimeye döndü. Şimdi ise Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı firmanın yapay zekası, robot kelimesinin geçtiği bilimkurgu oyununun yüzüncü yılını kutlamak için bir tiyatro oyunu yazdı. Oyunun anlattığı şey ise yine makineler.

YAPAY ZEKADAN 60 DAKİKALIK OYUN

Independent Türkçe'nin haberine göre, Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı yapay zeka firması Open AI'ın GPT-2 isimli yapay zekası, 60 dakikalık bir oyun kaleme aldı. Bu dil tahmin modeli şimdiye kadar, sahte haberler, kısa hikayeler ve şiirler yazmak için de kullanılmıştı. Ancak onu geliştiren ekip, bu oyunun GPT-2'nin ilk tiyatro prodüksiyonu olduğunu ifade etti. Projeyi denetleyen oyun yazarı David Kostak, senaryoyu ''Bir tür fütüristik Küçük Prens'' olarak tanımlasa da oyuna ''Yapay Zeka: Bir Robot Tiyatro Metni Yazarsa'' adı verildi.

ARAŞTIRMACILAR CÜMLELERİ VERDİ

GPT-2'nin dil tahmin modeli, araştırmacıların verdiği cümleleri tamamlayarak çalışıyor. Örneğin, bu projedeki araştırmacılar, yapay zekaya ''Merhaba, ben robotum ve sizi yazdığım oyuna davet etmek büyük bir zevk'' cümlelerini verdi. Bu cümlelerin devamını ise yazılım getirdi ve böylece tiyatro metni ortaya çıktı. Peki çıkan metnin kalitesi nasıl?

'KONUŞAN KİŞİ ERKEKTEN KADINA DÖNÜŞTÜ'

Sonuç, söylenilenlere bakılırsa çok da iyi değil. Çünkü yazılım birkaç cümleden sonra metnin geri kalanını unutabiliyor, çelişkili ifadeler yazabiliyor. Örneğin habere göre, bu oyunu yazan yapay zekanın, ana karakterin insan değil de robot olduğunu unuttuğu söyleniyor. Proje üzerinde çalışan Prag Üniversitesi'nden hesaplamalı dilbilimci Rudolf Rosa ise bazen bir diyaloğun ortasında, konuşan kişinin erkekten kadına dönüştüğünü ifade ediyor. Başka bir uzman ise bunun nedenini açıklıyor.

Columbia Üniversitesi'nden yapay zeka uzmanı Chad DeChant, yazılımdaki bu çelişkilerin ve 'unutkanlığın', yazılımın cümlelerin anlamını gerçekten kavrayamamasından kaynaklandığını belirtiyor. Oyunu izlemek için sabırsızlandığını söyleyen DeChat, yazılımın yalnızca birlikte kullanılması muhtemel kelimeleri sıraladığını kaydediyor.

YÜZDE 10'LUK İNSAN MÜDAHALESİ

Araştırmacılar ise yazım sürecine müdahalelerde bulunarak, bazı noktaların düzeltildiği bilgisini paylaşıyor. Ancak metnin yüzde 90'ına dokunulmamış ve insan müdahalesi metnin yüzde 10'luk bir kısmında yer almış.

YETENEKLİ HALE GELMESİ 15 YIL SÜREBİLİR

Yapay zeka uzmanı ise bu durum nedeniyle oyunun ''yapay zeka yazdı'' şeklinde betimlenemeyeceğini söylüyor. Yapay zeka uzmanı ayrıca, teknolojinin tiyatro oyunu gibi karmaşık bir metni baştan sona yazabilecek kadar yetenekli hale gelmesinin yaklaşık 15 yıl süreceği inancında.

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