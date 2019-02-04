‘Yapay Zeka Günlük Hayatımızda Devrim Yaratacak’

Birleşmiş Milletler, yapay zekanın günlük yaşamın tüm alanlarında şimdiye kadar bilinen teknoloji dünyasının çok daha ötesinde bir devrim yaratacağını açıkladı.
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yapay zekayla ilgili son raporda, geçtiğimiz beş yılda yapay zekanın kullanılacağı uygulama, cihaz ve makineler için yapılan patent başvurularında rekor düzeyde artış kaydedildiği belirtilerek, “Yapay zeka artık günlük yaşantımızda devrim yaratacak” denildi.
1967 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan, ‘Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ (WIPO) tarafından yayınlanan son ‘Teknoloji Trendleri’ raporuna göre yapay zekayla ilgili yapılan patent başvuruları 2013 yılından itibaren rekor düzeyde arttı.
Yapay zekanın kullanıldığı patent başvurularının sayısı 170 bini aştı
Raporda, yapılan patent başvuruların yarısının insan hayatının günlük yaşamını doğrudan etkileyecek ulaşım, telekomünikasyon ve sağlık alanlarında yapıldığı kaydedildi. 2013 yılından günümüze yapay zeka kullanılacak cihaz ve makineler için yapılan toplam başvuru sayısının 170 bini aştığı kaydedildi.
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Müdürü Francis Gury, yayınlanan son raporla ilgili yaptığı açıklamada yapay zekayla ilgili bilimsel araştırmaların 1950'lerde başladığına dikkat çekerek, son beş yılda yapılan başvuru sayısında çarpıcı bir artış olduğunu belirtti. Yapay zekanın gelecek yıllarda günlük hayatımızı değiştireceğini, yapay zekanın gelecekte de en fazla askeri ve ekonomik kullanımının başlayacağını söyledi.
Gurry, teknolojinin sağlıklı gelişmesi için ülkelerin fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal ve etik konulara önem vermesi gerektiğini vurguladı.
Yapay zekada patentlerinde ABD ve Çin hakimiyeti
Raporda yapay zekanın kullanıldığı cihazların patent başvurularında daha çok konuşmayı algılama yönteminin öne çıktığı kaydedildi. Yapay zekanın kullanıldığı cihazlarla ilgili patent başvurularının 2013 ile 2016 yılları arasında yüzde 175 oranında arttığı belirtildi. İnternet arama motorları Google ve Çinli Baido’nun yapay zeka devriminin anahtarı olduğu belirtildi.
Raporda, yapay zekayla ilgili yapılan patent başvurularda ABD ve Çin hakimiyetinin olduğu vurgulandı. Çin yapay zeka patenti almak için en fazla başvuru yapan ülkelerin başında yer aldı. Patent başvurusu sıralamasında Çin’i, sırasına göre ABD, Japonya, Güney Kore ve Almanya izledi.
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Gury, ABD ve Çin’in yapay zeka devrimine olumlu katları olduğunu belirterek,”ABD ve Çin geniş nüfusuyla teknoloji merkezlerine çok ciddi yatırımlar yaptı. Hatta özel patent eğitimi vererek vasıflı elemanlar yetiştirdi. Her iki ülkede inovasyona çok ciddi destek veriyor” diye konuştu.
IBM 8290 patent başvurusuyla zirvede
Yapay zekayla ilgili en fazla patent başvurusunu ABD merkezli teknoloji devi IBM yaptı. 8290 patent başvurusu yapan IBM’i, 5930 başvuruyla Microsoft, 5,223 başvuruyla Japon Toshiba, 5,102 başvuruyla Güney Koreli Samsung, 4,406 başvuruyla Japonya’nın NEC Grubu izledi.
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