‘Yapay Zeka Günlük Hayatımızda Devrim Yaratacak’

Birleşmiş Milletler, yapay zekanın günlük yaşamın tüm alanlarında şimdiye kadar bilinen teknoloji dünyasının çok daha ötesinde bir devrim yaratacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yapay zekayla ilgili son raporda, geçtiğimiz beş yılda yapay zekanın kullanılacağı uygulama, cihaz ve makineler için yapılan patent başvurularında rekor düzeyde artış kaydedildiği belirtilerek, “Yapay zeka artık günlük yaşantımızda devrim yaratacak” denildi.

1967 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan, ‘Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ (WIPO) tarafından yayınlanan son ‘Teknoloji Trendleri’ raporuna göre yapay zekayla ilgili yapılan patent başvuruları 2013 yılından itibaren rekor düzeyde arttı.

Yapay zekanın kullanıldığı patent başvurularının sayısı 170 bini aştı

Raporda, yapılan patent başvuruların yarısının insan hayatının günlük yaşamını doğrudan etkileyecek ulaşım, telekomünikasyon ve sağlık alanlarında yapıldığı kaydedildi. 2013 yılından günümüze yapay zeka kullanılacak cihaz ve makineler için yapılan toplam başvuru sayısının 170 bini aştığı kaydedildi.