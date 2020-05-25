Yapay zeka haber spikeri

Böylece yapay zeka tarihinde bir ilk yaşanmış oldu. Uzakdoğu merkezli çalışan arama motoru Sogou, ülkenin ulusal haber ajanslarından biri olan Xinhua ile 3 boyutlu yapay zeka (AI) haber sunuculuğunu başlattı. Düzenek olarak yapay zeka kullanılan haber spikeri, insanların gerçek hayattaki avatarlarını oluşturmak için kullanılan 3D modelleme ile tasarım detaylarını tamamladı.

Yapay zeka teknolojilerini kullanan yeni nesil Sogou AI Mesleki Avatar teknolojisi sektörünün en çok ses getiren çalışmalarından bir tanesi oldu. Bundan kısa bir süre önce kullanılan yapay zekaya sahip haber sunucuları sadece 2 boyutlu yayın yapabiliyordu. Bu sefer kullanılan sistemde ise üç boyutlu haberlere yer verildi.

Yapay zeka sistemlerine sahip bu robot, tamamen online olarak kontrol ediliyor. Şirketin çok modlu tanıma ve sentez, yüz tanıma ve animasyon ve transfer öğrenimi burada çok önemli görevlere sahip. Üç boyutlu yapay zeka teknolojisi; insan seslerini, yüz ifadelerini, dudak hareketlerini ve davranışlarını çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor. Derin öğrenme yeteneğine de sahip olan yeni yapay zekalı robotlar, geleceğin en çok kullanılacak donanımları arasında yer alıyor.



