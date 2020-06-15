Yapay zeka için küresel ittifak

Almanya’nın da aralarında olduğu 14 ülke ve Avrupa Birliği, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımı konusunda ortak kurallar belirlemek üzere küresel bir ittifak oluşturdu.

"Yapay Zekada Küresel Ortaklık" (GPAI) adlı ittifaktan yapılan açıklamada "Kurucu üyeler olarak yapay zekanın insan haklarıyla, temel özgürlük haklarıyla ve ortak demokratik değerlerimizle uyumlu ve insan merkezli biçimde geliştirilmesi ve kullanılması için çaba göstereceğiz" denildi.

Otoriter devletlerin yapay zekayı, izleme ve gözetleme faaliyetleri amacıyla kullanmasından endişe duyuluyor. GPAI araştırma, siyaset, ekonomi ve sivil toplum alanlarından uzmanları konuyla ilgili öneriler sunmak üzere bir araya getirecek.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, yapay zekanın tüm insanların yararına olacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirterek "Yapay zeka, pandemi ve iklim değişikliği gibi birçok küresel sorunun çözümüne katkı sağlayabilir" dedi.

GPAI'nin kurucu üyeleri Almanya, Avustralya, Fransa, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Kanada, Güney Kore, Singapur, Slovenya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği.

Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

