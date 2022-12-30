HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yapay zeka ile avatar nasıl oluşturulur? Yapay zeka ile profil fotoğrafınızı oluşturun

Yapay zeka ile avatar nasıl oluşturulur? Yapay zeka ile profil fotoğrafınızı oluşturun

30.12.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en trend uygulamalarından biri, yapay zekâ destekli avatarlar oluşturmak. Sosyal medyada da sıkça karşılaştığımız avatar görsellerini oluşturmak aslında oldukça kolay. Mynet'in yapay zeka destekli uygulaması Avator sayesinde siz de birkaç adımda kendi avatarlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütün ayrıntılarıyla nasıl gerçekçi avatarlar yapabileceğinizi merak ediyorsanız yazımızın detaylarına göz atabilir ve avatar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

Yapay zeka ile avatar nasıl oluşturulur? Yapay zeka ile profil fotoğrafınızı oluşturun

Yapay zekâ ile avatar nasıl oluşturulur?

Yapay zekâ ile oluşturulan fotoğraflar, kullanıcıların dijital ortamdaki AI temsili olarak tanımlanabilir. Gelişen yeni nesil teknolojiler, kodlamaya ihtiyaç duymaksızın herkese kendi avatarını oluşturma imkânı tanır. Son zamanlarda dünyaca ünlü isimlerden bireysel kullanıcılardan kadar hemen herkes, yapay zekâ uygulamalarından yararlanarak kendi avatarını yapma konusunda adımlar atıyor. Siz de avatar uygulamaları hakkında bilgi almak ve nasıl avatar oluşturacağınızı öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Birazdan bahsedeceğimiz yöntemi kullanarak birbirinden güzel ve özel avatarlar ortaya çıkarabilir, avatarlarınızı profil fotoğraflarından animasyonlara istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Avatar oluştururken kullanacağınız fotoğraflar nasıl olmalı?

Avatarınızı nasıl oluşturabileceğinizden söz etmeden önce nasıl fotoğraflar kullanmanız gerektiğinden bahsedelim. Bir an önce avatarlarınızı oluşturmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz ancak en iyi sonuçları alabilmek için fotoğraf seçiminde birkaç farklı noktaya dikkat etmeniz faydalı olabilir. Fotoğraflarınıza karar verirken;

  • Fotoğraflarınızın net bir şekilde çekilmiş olmasına,

  • Yüzünüzün bütün fotoğraflarda açık bir şekilde görünmesine,

  • Sağ ve sol portre gibi değişik yönlerden çekilen fotoğraflara yer vermeye,

  • Fotoğraflarınızda başka kişilerin olmamasına,

  • Farklı arka planlarda çekilmiş fotoğrafları tercih etmeye özen göstermelisiniz.

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Mynet'in Avator uygulaması ile avatarınızı kolayca oluşturabilirsiniz

"Özgün, çözünürlüğü yüksek ve farklı avatarlar sunacak en iyi online avatar maker hangisi?" diye düşünüyorsanız size tavsiye edebileceğimiz, uygun fiyatıyla bütçenizi zorlamayacak, yüksek performansıyla farkını ortaya koyacak avatar uygulamasıyla tanışın: Mynet Avator. Web sitesi üzerinden çalışan Avator yapay zekâ ile avatar oluşturma programı, yüklediğiniz 20 fotoğrafınızdan 100 farklı avatar oluşturur.

Yüksek çözünürlük sunan, hem yüz portrelerinden hem vücut görsellerinden oluşan bir avatar koleksiyonu elde etmek için ilk yapmanız gereken Avator uygulamasının web sitesine girmek. Sizden istenen bilgileri girdikten sonra "Devam Et" seçeneği ile hızlıca güvenli ödemenizi gerçekleştirebilir, sisteme fotoğraflarınızı yükleyip avatarlarınıza kavuşabilirsiniz. Ayrıca işlem yapılırken avatarlarınızın durumunu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Avatar özelleştirme araçları da bulunan Avator, görselleri toplu olarak ya da tek tek indirmenize imkân tanır. Sisteme iyi çekilmiş ve kaliteli görseller yüklediğinizde Avator sayesinde oldukça iyi sonuçlar alabilirsiniz.

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zekâ ile eşsiz profil fotoğraflarına sahip olun

Yapay zekâ destekli Avator ile birbirinden eğlenceli ve gerçekçi avatarlar oluşturduktan sonra, görsellerinizi nasıl kullanabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Avatarlarınızla özgün profil fotoğrafları hazırlayabilirsiniz. Eğlenceli müziklerle bir araya getirerek keyifli reels videoları yapabilirsiniz. Farklı uygulamaları kullanarak kendiniz için kısa animasyonlar hazırlayabilirsiniz. Dikkat çekici ve farklı sunumlar yapmak isterseniz slaytlarınızda bile avatarlarınıza yer verebilirsiniz. Birer sanat eseri gibi görünen avatar görsellerinizi bastırıp çerçeveleterek evinizde dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Sadece kendinizin değil, sevdiklerinizin de avatarlarını yapabilir; onlara sıra dışı ve teknolojik birer hediye verebilirsiniz. Yapay zekâ destekli avatarlarınızı hangi şekilde kullanırsanız kullanın, oldukça keyifli bir deneyim yaşayacağınıza eminiz!

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da görüntülendi! Otobüsün içini görenler gözlerine inanamadıİstanbul'da görüntülendi! Otobüsün içini görenler gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteğiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği
Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka avatar avatar anime avatar nedir

En Çok Okunan Haberler

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

Bu akşamı işaret etti! "Yeni yıla müjdeyle gireceğiz"

Bu akşamı işaret etti! "Yeni yıla müjdeyle gireceğiz"

'Çok soğuk bayağı soğuk' O şehir adeta buz kesti! Termometreler...

'Çok soğuk bayağı soğuk' O şehir adeta buz kesti! Termometreler...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Diğer Haberler

İstanbul’da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatını görenler şaştı kaldı

İstanbul'da görüntülendi! Otobüsün içini görenler gözlerine inanamadı

Gece vakti gelip elindeki maddeyle işaretler çizdi! Görüntüleri izleyince şoke oldu: Kara büyü olduğunu düşünüyorum

Görüntüleri izleyince şoke oldu: Kara büyü olduğunu düşünüyorum

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı: Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Sokak köpeğine silahla ateş etmişti! O şüpheli yakalandı

Sokak köpeğine silahla ateş etmişti! O şüpheli yakalandı

Sabah işe gidenler çocuk parkındaki manzarayı görünce hayatlarının şokunu yaşadı! Kaydırakta hayatına son verdi

Korkunç! Kaydırakta hayatına son verdi

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.