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Yapay zeka ile fotoğraf nasıl oluşturulur? Yapay zeka fotoğraf uygulaması

05.01.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir akıma dönüşen avatar oluşturma, her yaştan kişinin ilgisini çekiyor. Siz de kodlama bilmenize hiç gerek kalmadan canlı ve rengârenk, yapay zekâ destekli, dijital temsillerinizi oluşturmak istiyor ancak bu işlemi nasıl yapacağınızı tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. Öyleyse yazımızın detaylarını inceleyerek bu keyifli deneyime ortak olabilirsiniz.

Yapay zeka ile fotoğraf nasıl oluşturulur? Yapay zeka fotoğraf uygulaması

Yapay zekânın her geçen gün gelişmesi ve web sitelerine yeni nesil teknolojilerle entegre edilmesi sonucunda yapay zekâ destekli uygulamalar daha popüler hâle geldi. Yapay zekâ desteğiyle çalışan ve âdeta bir akıma dönüşen uygulamaların en trendlerinden biri de fotoğraflardan avatar görselleri oluşturmak. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla oluşturduğu avatarlar, fotoğrafların yapay zekâ tarafından işlenmesiyle fotoğraf sahibinin oldukça gerçekçi dijital görsellerini ortaya çıkarıyor. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Gelin, birlikte öğrenelim.

Yapay zekâ ile avatar fotoğrafları nasıl oluşturulur?

Yapay zekâ desteğiyle çalışan Mynet Avator ile siz de kendi avatarlarınızı hiç zorlanmadan oluşturabilirsiniz. "Peki, nasıl yapacağım?" diye düşünüyorsanız hemen anlatalım: Mynet Avator, yapay zekâ desteğiyle çalışan bir web sitesi. Tam bir fiyat performans ürünü olan avatar yapma uygulaması, fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalmadan çok sayıda avatar görseline sahip olmanızı sağlar. Yükleyeceğiniz 20 fotoğrafınızdan yararlanarak sizin için 100 farklı avatar oluşturur. Âdeta bir tablodan fırlamış gibi görünecek görsellerinizle başrolünde sizin olduğunuz dijital sanat eserlerine sahip olmanızın yolunu açar.

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Avator, oldukça etkileyici sonuçlar vermesinin yanı sıra, çok kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze de sahip. Avatar yapabilmek için Mynet Avator web sitesine girmelisiniz. Sizden istenen ad, soyad gibi bilgileri doldurup "Devat Et" seçeneği ile ilerlemelisiniz. Alt kısımda aktifleşen ödeme ekranında, kredi ya da banka kartı bilgilerinizi girip ödemenizi gerçekleştirmelisiniz. Ardından 20 adet yüzünüzün net bir şekilde göründüğü fotoğraflarınızı sisteme yüklemelisiniz. Fotoğraflarınıza son kez göz atıp hepsini beğendiğinizden emin olduğunuzda fotoğraflarınızı sisteme gönderebilirsiniz. Gönderim işleminin ardından yapay zekây fotoğrafları işlenmeye başlar. Yaklaşık üç saatin sonunda yapay zekâ ile üretilen avatarlarınız kullanıma hazır olur. Dilerseniz benzersiz avatarlarınızı tek tek veya toplu şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

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En etkileyici avatar görsellerini oluşturabilmek için nelere dikkat etmelisiniz?

Mynet'in Avator uygulamasını kullanarak en etkileyici dijital görselleri oluşturabilmek için fotoğraf seçiminizde dikkat edebileceğiniz bazı püf noktalar bulunuyor. Fotoğraflarınıza karar verirken:

  • Hem portre hem boydan fotoğraflar seçmeye,

  • Portre fotoğraflarınızın farklı yönlerden çekilmiş olmasına,

  • Fotoğraflarınızın farklı arka planlara sahip olmasına,

  • Farklı ışıklarda çekilen fotoğraflar tercih etmeye,

  • Bütün fotoğraflarınızın net ve yüksek çözünürlüklü olmasına,

  • Değişik aktiviteler yaparken çekilmiş fotoğraflarınızı tercih etmeye,

  • Son olarak fotoğraflarınızda tek başınıza yer almaya özen göstermelisiniz.

Bu detaylara dikkat ettiğinizde birbirinden kaliteli ve gerçekçi avatarlara sahip olmanın tadını çıkarabilirsiniz.

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Avatar görsellerinizi nerelerde kullanabilirsiniz?

Özene bezene birbirinden güzel fotoğraflar çektiniz, bu fotoğraflar sayesinde yapay zekâ destekli uygulamaları da kullanarak benzersiz avatarlarınıza kavuştunuz. Peki, oluşturduğunuz görselleri nasıl kullanabilirsiniz? Sosyal medya kullanmayı seviyorsanız avatarlarınızı gönderi ya da hikâye şeklinde paylaşabilirsiniz. Dilerseniz profil fotoğraflarınızı avatar görsellerinizden biriyle güncelleyebilirsiniz. Beğendiğiniz müziklerle reels videoları, animasyonlar hazırlayabilirsiniz. Sanat eseri gibi görünen avatarlarınız arasından seçtiklerinizi istediğiniz boyutta bastırıp çerçeveleyerek evinize farklı bir hava katabilirsiniz. Teknolojiye merak duyan yakınlarınız varsa özel günlerde onların fotoğraflarını kullanarak avatar oluşturabilir ve avatarları farklı bir hediye alternatifi olarak tercih edebilirsiniz.

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