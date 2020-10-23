Yapay zeka ile insan arasında ürkütücü benzerlik!

Yapay zeka konusu hala tartışmalı. Kimileri yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğini, kimileri ise yapay zekanın insan hayatına çok büyük katkılar sunacağını düşünüyor. Yapay zeka konusundaki çekincelerin genelinde ise onun insanlaştırılması yatıyor. Zira, insan gibi davranan bir yapay zeka herkes için kulağa biraz ürkütücü gelebiliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir araştırma ise bu ürkütücü gelişmenin yaşandığının bir kanıtı.

YAPAY ZEKA İNSAN BEYNİ İLE BENZER TEPKİYİ VERDİ

Independent'ın haberine göre, Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, AlexNet yapay zekasına (The AlexNet AI) ait yapay nöronları iki boyutlu fotoğraflardaki görüntülerle eğitti. Buna karşılık yapay nöronlar, üç boyutlu nesnelerin şekillerini işlerken, insan beyninin v4 bölgesindeki doğal nöronlarla neredeyse aynı tepkileri verdi. Bilim insanlarına göre bu keşif, insanların görme duyusunun yapay zekayla nasıl kopyalanacağını anlamaya yönelik oldukça önemli bir adım.

''ASLA TAHMİN EDEMEZDİM''

Aynı üniversitede sinirbilim profesörü olarak görev yapan Ed Connor, yapay zeka nöronlarının üç boyutlu şekillere V4 kadar verdiği güçlü ve net sinyalleri görünce şaşırdığını söyleyerek, ''Bir milyon yıl düşünsem yalnızca iki boyutlu fotoğrafları müzelerdeki gibi etiketlemesi için eğitilen AlexNet'te aynı şeyi göreceğinizi asla tahmin edemezdim.'' dedi. Keşfin detayları ise bilimsel dergi Current Biology'de yayımlandı.

