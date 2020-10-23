HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yapay zeka ile insan arasında ürkütücü benzerlik!

Yapay zeka ile insan arasında ürkütücü benzerlik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Johns Hopkins Üniversitesi'nden bilim insanları, insan beyni ile yapay zeka arasında korkutan bir benzerlik keşfetti. The AlexNet AI (AlexNet Yapay Zeka) gösterilen görüntülere insan beyninin V4 bölgesinde bulunan nöronlarla benzer tepkiyi verdi.

Yapay zeka ile insan arasında ürkütücü benzerlik!

Yapay zeka konusu hala tartışmalı. Kimileri yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğini, kimileri ise yapay zekanın insan hayatına çok büyük katkılar sunacağını düşünüyor. Yapay zeka konusundaki çekincelerin genelinde ise onun insanlaştırılması yatıyor. Zira, insan gibi davranan bir yapay zeka herkes için kulağa biraz ürkütücü gelebiliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir araştırma ise bu ürkütücü gelişmenin yaşandığının bir kanıtı.

YAPAY ZEKA İNSAN BEYNİ İLE BENZER TEPKİYİ VERDİ

Independent'ın haberine göre, Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, AlexNet yapay zekasına (The AlexNet AI) ait yapay nöronları iki boyutlu fotoğraflardaki görüntülerle eğitti. Buna karşılık yapay nöronlar, üç boyutlu nesnelerin şekillerini işlerken, insan beyninin v4 bölgesindeki doğal nöronlarla neredeyse aynı tepkileri verdi. Bilim insanlarına göre bu keşif, insanların görme duyusunun yapay zekayla nasıl kopyalanacağını anlamaya yönelik oldukça önemli bir adım.

yapay zeka

''ASLA TAHMİN EDEMEZDİM''

Aynı üniversitede sinirbilim profesörü olarak görev yapan Ed Connor, yapay zeka nöronlarının üç boyutlu şekillere V4 kadar verdiği güçlü ve net sinyalleri görünce şaşırdığını söyleyerek, ''Bir milyon yıl düşünsem yalnızca iki boyutlu fotoğrafları müzelerdeki gibi etiketlemesi için eğitilen AlexNet'te aynı şeyi göreceğinizi asla tahmin edemezdim.'' dedi. Keşfin detayları ise bilimsel dergi Current Biology'de yayımlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Oyunseverlerin merakla beklediği tarih sonunda duyuruldu!Oyunseverlerin merakla beklediği tarih sonunda duyuruldu!
Karşılarında polisi görünce camlardan atladılarKarşılarında polisi görünce camlardan atladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
İşte gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve kızı...
İşte gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve kızı...
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AMD Radeon RX 6000 serisinin tanıtım tarihini paylaştı!
Oyunseverlerin merakla beklediği tarih sonunda duyuruldu!
Sızıntı kaynağı paylaştı: OnePlus Nord N10 ve OnePlus Nord N100 özellikleri ile ortaya çıktı!
Ünlü firmadan iki yeni telefon mu geliyor?
Bilim insanları koronavirüsü yakan maske üretti
Bu maske koronavirüsü yakıyor!
Google Chrome'un güvenliği yükseliyor
Google Chrome'un güvenliği yükseliyor
Firefox 82 kullanıma sunuldu
Firefox 82 kullanıma sunuldu
iOS 14 sorunları tekrar ortaya çıktı
iPhone'daki can sıkıcı sorunlar tekrar ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.