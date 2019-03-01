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Yapay zeka ile tedavi kolaylaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Yapay zeka yöntemleri ile göğüs kanserinin, meme kanserlerinin tanımları, Parkinson, epilepsi, cilt, karaciğer hastalıklarının teşhisi kolaylaşıyor.Dijital sanayi devriminin en önemli parçası olan ve geleceği şekillendirecek yeniliklerin başında gelen yapay zekâ ve veri bilimi için önemli adımlar atan Yakın Doğu Üniversitesi, kurduğu Uygulamalı Yapay Zekâ Araştırma Merkezinde, 2017-2018 eğitim yılında 70’den fazla bilimsel makale yayınladı.TÜBİTAK ve BAP projelerinin de yapıldığı araştırma merkezinde, geleceği şekillendiren en önemli teknolojik gelişmeler arasında sayılan derin öğrenme ve yapay zeka çalışmaları ile ilgili önemli araştırmalar yürütülüyor.

Yapay zeka yöntemleri ile göğüs kanserinin, meme kanserlerinin tanımları, Parkinson, epilepsi, cilt, karaciğer hastalıklarının teşhisi kolaylaşıyor.
Dijital sanayi devriminin en önemli parçası olan ve geleceği şekillendirecek yeniliklerin başında gelen yapay zekâ ve veri bilimi için önemli adımlar atan Yakın Doğu Üniversitesi, kurduğu Uygulamalı Yapay Zekâ Araştırma Merkezinde, 2017-2018 eğitim yılında 70’den fazla bilimsel makale yayınladı.
TÜBİTAK ve BAP projelerinin de yapıldığı araştırma merkezinde, geleceği şekillendiren en önemli teknolojik gelişmeler arasında sayılan derin öğrenme ve yapay zeka çalışmaları ile ilgili önemli araştırmalar yürütülüyor. Prof. Dr. Rahib Abiyev’in yönetmenliğini yaptığı “Bulanık Sistemlerde Gelişen Trendler: Z-Sayı Tabanlı Bulanık Sistemler, Teori ve Pratik Uygulamalar” ve “Derin Öğrenme Yapıları ve Uygulamaları” konusunda projeler yapılıyor.
Z-Sayı Tabanlı Bulanık Sistemlerin teorik olarak yeni sonuçlar alınarak onların dinamik sistemlerin kontrolünde, hareket eden robotları kontrol etmek uygulanması başarı ile tamamlandı. Bu araştırma sonucunda robotların performansı yükseldi. Diğer araştırma konusu olan derinine öğrenme yapılarının incelenmesi, görüntü işlemi ve sınıflandırma problemlerinin çözümünde kullanılmasında ise göğüs hastalıklarının ve epilepsi hastalıklarının teşhisi, engelli insanların kafa ve göz hareketleri ile bilgisayar kullanma soruları çözüldü.

Araştırma sonuçlarını lisans ve yüksek lisans eğitimine aktarılacak
Prof. Dr. Rahib Abiyev’in başkanlığında faaliyet gösteren Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezinde bulunan araştırma laboratuvarlarında Mühendislik Fakültesi hocaları, Bilgisayar Mühendisliğinin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri farklı araştırmalar yapıyorlar. Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırmacılarının; disiplinler arası sürdürülen projelerin ve ortak çalışmaların ürettiği bilgilerin, bölümlerindeki araştırma ve eğitim çalışmalarına aktarılması hedefleniyor. Aynı zamanda merkez ile bölümler arasında araştırma ve eğitim koordinasyonuna da katkıda bulunulması isteniyor.

Sonuçlar uluslararası dergilerde yayınlandı
Merkezde yürütülen projelerin sonuçları uluslararası indekslerde taranan dergilerde (Web of Science) basıldı. Bu projelerde geliştirilen teorinin sonuçları akıllı omnitekerlekli robotların denetiminde, gıda güvenliği risk seviyesi ölçümünde başarı ile uygulandı. Bu araştırmalar sonuçlarında Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezinde 2017-2018 eğitim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2 PhD, 8 Yüksek Lisans öğrencileri tezlerini bitirdi.

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