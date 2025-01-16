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  4. Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de!

Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de!

16.01.2025 01:27
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Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de!

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile birlikte yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Karara göre, 7-8 Ocak tarihlerinde yapılan Genel Kurullar ile 22 üye seçildi. Eski Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez Başkan, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker Sözcü, Mersin MHP Milletvekili Levent Uysal Katip olarak seçildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete yapay zeka
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