Yapay zeka mühendisliği için TUSAŞ ve TAI'den eğitim desteği

YEŞİM SERT KARAASLAN - Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, bu yıl ilk öğrencilerini alan yapay zeka mühendisliği bölümünde nitelikli eğitimin sağlanabilmesi için TUSAŞ, TAI, ASELSAN, HAVELSAN gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıldığını bildirdi. Prof. Dr. Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıptan hukuka, istihbarattan savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanılan yapay zekanın öneminin her geçen gün arttığını vurguladı. Özen, Türkiye'de ilk olarak bu akademik dönemde başlatılan Hacettepe Üniversitesindeki Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı'na 2019 yerleştirme puanına göre öğrenci alındığını anımsattı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, yaklaşık 1,5 ay önce, son 10 yılda Türkiye'deki tüm üniversitelerin yapay zeka konusundaki yayınlarını çıkardığını anlatan Özen, "Hacettepe, son 10 yılda Türkiye'deki bütün üniversitelerin arasında yapay zeka konusunda en çok çalışma yapan üniversite olarak belirlendi." diye konuştu. Dünyada hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını belirten Özen, yapay zeka mühendisliği konusunda Hacettepe Üniversitesinin önünü açan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a da teşekkür etti.

Prof. Dr. Özen, yeni açıldığından bu bölüme girecek öğrencilerin hangi dilimi kapsayacağını tam öngöremediklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tahminlerimiz vardı ama tam olarak bilemiyorduk. ÖSYM, son 15 yılda yaklaşık 1,5-2 milyon çocuğun en çok tercih ettiği 100 bölümün hangisi olduğuna ilişkin araştırma yaptı. Hacettepe Üniversitesinin Türkçe tıp, İngilizce tıp, diş hekimliği, bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği sıralamada yer aldı. İlk kez bu yıl açılan yapay zeka mühendisliği bölümüne öğrencilerin hangi dilimden girdiği bu listeden anlaşılıyor. Yapay zeka mühendisliği için öğrencilerin yer aldığı dilim, bilgisayar ile elektrik-elektronik mühendisliği arasında oldu." Tıp Fakültesi Yıllık Akademik Kuruluna katıldığını anlatan Özen, "Müfredatımıza, bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka bölümünden dersler alınacak, bununla ilgili paneller yapılacak. Ayrıca YÖK'e bu alanda lisans üstü çalışmalara olanak verecek programlar sunuldu. Yapay zeka bölümünün içinde de özellikle sağlık alanıyla ilgilenen bilim insanları ayrışarak özelleşme yolunda ilerliyor." diye konuştu.

- "Bugün için doktorun yerine geçmesi söz konusu değil" Özen, yapay zekanın radyoloji, patoloji gibi alanlarda kullanılmaya başlandığına işaret ederek, "Ama bu 'Artık doktor patoloji sonuçlarına bakmasın, yapay zeka yapsın.' demek değildir. Yapay zekanın, en azından bugün için doktorun yerine geçmesi söz konusu değil. İşlevi ancak hekimin hatasını azaltarak insana hizmetin niteliğini artırmak, hekime yardımcı olmaktır." dedi. Robotik cerrahinin kullanıldığı ameliyatları da yine hekimlerin gerçekleştirdiğini vurgulayan Özen, ancak robotla bir elin 360 derece dönebilecek şekilde kullanılarak daha nitelikli uygulama yapılabilme şansının yakalandığını söyledi. - "Karşılıklı anlaşmalar imzalamanın da zamanı geldi" Prof. Dr. Özen, yapay zeka mühendisliğinde eğitimciler için TUSAŞ ve TAI ile görüşmeler yaptıklarını anlatarak, "Bizim yerli ve milli uçak, helikopterlerimizi yapacaklar. Sayın (TUSAŞ Genel Müdürü) Temel Kotil ilk dersi üniversitemize gelerek verdi. Yapay zeka bölümündeki öğrencilerimize, tüm öğrenimleri boyunca, bizim Teknokent'teki ofislerinde çalışmak kaydıyla 1. sınıftan itibaren burs verildi." diye konuştu.