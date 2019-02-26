HABER

Yapay zeka özellikli diş fırçası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü diş fırçası üreticisi yapay zekalı diş fırçası üretti.

Yapay zeka özellikli diş fırçası

Dünyaca ünlü diş fırçası üreticisi yapay zekalı diş fırçası üretti. Söz konusu akıllı fırça, kullanıcıların dişlerini nasıl fırçaladıklarını biliyor ve ağız sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor.

Gelişen teknoloji ile sektörel gelişmelerde sıra diş fırçalarında. Diş fırça sektöründe faaliyet gösteren Oral-B, yapay zeka özellikli diş fırçası üretti.

Yapay zeka özellikli diş fırçası, kullanıcıların dişlerini nasıl fırçaladıklarını biliyor ve ağız sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Fırça, akıllı telefon gibi USB bağlantılı cihazları şarj edebiliyor, böylece elektrikli diş fırçasını seyahatlerde yanınıza almak her zamankinden daha kolay hale geliyor. GENIUS X, bireysel fırçalama stillerini değerlendirmek ve kullanıcılara daha iyi fırçalama alışkanlıkları kazanmaları için koçluk vermek amacıyla için binlerce kişinin diş fırçalama davranışları hakkındaki bilgileri bir araya getiriyor. Yapay zeka teknolojisi, insanların ağız içinde tam olarak nereleri fırçaladıklarını izliyor ve daha iyi ağız sağlığı için daha fazla dikkat gerektiren alanlar konusunda kişiselleştirilmiş geri bildirim sunuyor.

Şirketin Küresel Marka Direktörü Stephen Squire, “Geleceğin ağız bakım cihazı sağlığınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi size söylese, her gerektiğinde ve en kısa sürede kesintisiz bir şekilde diş ve sağlık profesyonelinizle bağlantı kursa, nasıl olurdu bir düşünün. Oral-B, insanların günlük ağız bakım rutinlerinin bir parçası olarak evde sağlık taraması yapmasını sağlayan, teşhisi ve korumayı mümkün kılacak gerçek zamanlı geribildirim sunan bir gelecek hayal ediyor” dedi.

Yapay zeka özellikli diş fırçası

Korkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdıKorkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdı
Beyaz gelincik bu sefer okul bahçesinde görüntülendiBeyaz gelincik bu sefer okul bahçesinde görüntülendi
50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karşıyaka tribünlerinin simgesiydi! 50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 7 DHKP-C'li terörist İstanbul'daki sığınakta yakalandı

7 DHKP-C'li terörist İstanbul'daki sığınakta yakalandı

Siirt'te bulundu! Ağaç kavuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kavuğundan giriliyor

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

Yüksekova'da devriye görevinde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Acı haber az önce geldi

15 bin kişilik Akdeniz Üniversitesi Camisi Ramazan'a yetişecek

15 bin kişilik Akdeniz Üniversitesi Camisi Ramazan'a yetişecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.