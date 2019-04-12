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Yapay zeka robotlar "Milli Mücadele yolunu" takip ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışması'nda "yapay zeka" kategorisinde yapılan otonom yapay zekaya sahip robotlar, oluşturulan Milli Mücadele güzergahını mors alfabesiyle verilen talimatla takip edip görevini tamamlıyor

Samsun'un ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışması'nda yapay zeka otonom robotları, Atatürk'ün Milli Mücadele'de kat ettiği güzergahı takip edip görevlerini tamamlamaya çalışıyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkeden 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot yer alıyor.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması'nın 13'üncüsünün teması, "Yapay zeka uygulamaları" olarak belirlendi.

Yapay zeka kategorisi teknik danışmanı Osman Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda yapay zekanın dünya genelinde büyük önem kazandığını söyledi.

Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünde bu konuda çalışma yürütüldüğünü belirten Yücel, "Yarışma salonunda hazırlanan parkurda yapay zekalı otonom robotlar, senaryo gereği deniz ve karada yarışıyor. Parkurdaki sistemimiz 1919 yılından esinlenerek hazırlandı. İstanbul'dan Samsun'a doğru bir hareketimiz var. Yarışmamız tamamen onun üzerine kurgulandı." dedi.

Yarışmaya yapay zeka üzerine 83 kişinin katıldığını aktaran Yücel, şöyle devam etti:

"Yarışmacılar iki robot tasarladı. Bunlardan biri otonom. Denizde kendi kendisine hareket eden, yapay zeka yazılımı bulunan bir robot. Diğeri kumandalı veya kablolu olarak öğrencilerin hareket ettirdiği bir robot. Denizdeki robotumuz görev emrini İstanbul'dan aldıktan sonra deniz üzerinden Samsun açıklarına kadar geliyor. Nereye gideceği, mors alfabesiyle kumandalı robotla otonom robota aktarılıyor. Işık olarak alınan mors kodunu yapay zeka çözerek İlkadım noktasına hareket ediyor. Kumandalı robotlar telgraf direklerini oluşturuyor. Robotlar, platformdaki haritada Havza, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan ve Erzurum'a gidiyor."

Yücel, deniz ve kara parkurunda ilerleyen robotların senaryoyu başarılı şekilde gerçekleştirmeleri durumunda jüri üyelerinden puan aldığını kaydetti.

Yarışmaya Çorum'dan takım arkadaşı Fatih Çevik ile katılan fen lisesi öğrencisi Alper Kağan Güler ise otonom yapay zeka robotu için yaklaşık 6 ay çalıştığını anlattı.

Robotuna yerleştirdiği sensörler sayesinde denizde hareket edebilen robotunun aldığı yükle otonom hareket etmeye programlandığını dile getiren Güler, "Önüne engel geldiği zaman duruyor, gelecek mesaja göre 6 dakika içinde yeniden hareket edebiliyor." bilgisini aktardı.

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13. Uluslararası Robot Yarışması Milli mücadele güzergahı TEMA yapay zeka

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