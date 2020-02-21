Yapay zeka sayesinde en tehlikeli bakterileri öldüren antibiyotik bulundu

Bilim insanları, dünyanın en tehlikeli bakterileri arasında yer alan ve tüm ilaçlara direnç geliştirmiş bir bakteri türünü öldürecek antibiyotiği yapay zeka kullanarak bulduklarını açıkladı.

Söz konusu ilaç mevcut antibiyotiklerden farklı bir yapıya sahip ve öğrenme özelliği olan bir yapay zekanın eczacılıkta kullanılan bileşiklerin yer aldığı dijital bir kütüphaneyle beslenmesi sonucu bulundu.

Guardian gazetesinin bilim editörü Ian Sample'ın aktardığı habere göre yapılan testlerde ilacın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen en acil ilaca ihtiyaç duyulan üç patojenden ikisi olan acinetobacter baumanii ve enterobacteriaceae bakterilerini öldürdüğü tespit edildi.

Araştırmayı yürüten ekipten kıdemli araştırmacı Regina Barzilay, ilk defa bu şekilde bir ilaç yaratıldığını açıkladı.

Biyomühendis James Collins ise ilacın "bugüne kadar bulunan en güçlü ilaçlardan biri" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Antibiyotiğe dirençli çok sayıda patojene karşı dikkat çekici şekilde etkili."

Antibiyotik direnci, bakterilerin zamanla evrilerek ilaçlara direnç kazanmasıyla oluşuyor.