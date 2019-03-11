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Yapay zeka, sempozyumda tüm yönleriyle ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mühendislik Fakültesi tarafından bu yıl 6’ıncısı gerçekleşen, GAÜ Uluslararası Yapay Zeka Sempozyumu sona erdi.Sempozyumu bünyesinde; Evrimsel Çok Amaçlı Optimizasyon, Güncel Araştırma Yönergeleri, Kişilik Özellikleri ve Sosyal Metin- Zaman Serisi Çok Katmanlı Kullanarak Elektriğin Piyasa Fiyatının Tahmini, Zaman Gecikmesi Optimizasyonu konuları üzerinde workshoplar düzenlendi."Yapay zeka tüm mühendislik alanını ilgilendiren bir alandır"Sempozyum hakkında açıklamalarda bulunan GAÜ Akademisyeni Yrd.

Yapay zeka, sempozyumda tüm yönleriyle ele alındı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mühendislik Fakültesi tarafından bu yıl 6’ıncısı gerçekleşen, GAÜ Uluslararası Yapay Zeka Sempozyumu sona erdi.
Sempozyumu bünyesinde; Evrimsel Çok Amaçlı Optimizasyon, Güncel Araştırma Yönergeleri, Kişilik Özellikleri ve Sosyal Metin- Zaman Serisi Çok Katmanlı Kullanarak Elektriğin Piyasa Fiyatının Tahmini, Zaman Gecikmesi Optimizasyonu konuları üzerinde workshoplar düzenlendi.
"Yapay zeka tüm mühendislik alanını ilgilendiren bir alandır"
Sempozyum hakkında açıklamalarda bulunan GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Zalihe Yarkıner, “Mühendislik Fakültesi’nin üstlendiği 6.Yapay Zeka Sempozyumu 12 oturum olarak sürdü. Sempozyumu düzenlenmekte katılımımın ve desteğimin de altıncı yılı. Sempozyumumuzun konusu yapay zeka olmakla birlikte gelişen teknoloji ile hemen hemen her yer de ancak tüm mühendislik alanını ilgilendiren bir alandır” dedi.
Yarkıner, İngiltere’den Prof. Dr. James Orwell ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Adnan Acan’ın da katılımıyla gerçekleşen sempozyumun yoğun bir ilgi görüldüğünü vurgulayarak, “Bu birliktelik öğrencilerin de iç içe olmaları bizleri sevindirirken, farklı kültürlerden insanlarla tanışmaları onları da geliştiriyor” ifadelerini kullandı. Yarkıner ayrıca, sempozyumların üniversitelerin yurt dışında ki üniversitelerle de bağlarını güçlendirdiğini vurgulayarak emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.
Sempozyum sonunda tüm katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Yapay zeka, sempozyumda tüm yönleriyle ele alındı

Yapay zeka, sempozyumda tüm yönleriyle ele alındı

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