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Yapay zeka sistemi insanlardan daha başarılı oldu: Ancak bundan daha da etkileyici bir sonuç var!

01.09.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zekayla ilgili tartışmalar sürerken, bilgisayar tarafından eğitilen yeni bir koku modeli, kokuları tanımlamada insanlardan daha başarılı oldu. Sistem, aynı zamanda bir insanın tamamlamasının 70 yılını alacağı işi de kolayca tamamladı. Ancak tüm bunlardan daha da etkileyici bir sonuç vardı...

Yapay zeka sistemi insanlardan daha başarılı oldu: Ancak bundan daha da etkileyici bir sonuç var!

Makineler insanların görme ve tat alma duyularını taklit etme konusunda giderek daha iyi hale geliyor. Ancak koku alma duyusu için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Çünkü bu konunun gelişiminde biraz gecikme yaşandığı söylenebilir.

ARAŞTIRMACILARDAN ÇARPICI ÇALIŞMA!

Ancak New Atlas'ın haberine göre, Pennsylvania Üniversitesi Monell Kimyasal Duyular Merkezi'ndeki araştırmacılar, Google DeepMind'ın bir yan kuruluşu olan Osmo'daki meslektaşlarıyla birlikte, bir koku molekülünü analiz edebilen ve bu molekülün nasıl kokması gerektiğini insan dilinde tanımlayabilen sinir ağı tabanlı bir sistem oluşturan bir çalışmaya öncülük etti. Yapay zeka sistemi, araştırmacıların Ana (Temel) Koku Haritası (POM) olarak adlandırdıkları sistemin geliştirilmesini sağladı.

Monell'den Joel Mainland, "Koku alma araştırmalarında, havadaki bir molekülün hangi fiziksel özelliklerden dolayı beyne bu şekilde koktuğu sorusu bir muamma olarak kalmıştır. Ancak bir bilgisayar, moleküllerin nasıl şekillendiği ve nihayetinde kokularını nasıl algıladığımız arasındaki ilişkiyi ayırt edebilirse, bilim insanları bu bilgiyi beynimizin ve burnumuzun birlikte nasıl çalıştığını anlamak için kullanabilir." dedi.

Bu tür bilgiler, diğer olası uygulamaların yanı sıra, araştırmacıların daha iyi sivrisinek kovucular veya koku giderici ürünler geliştirmelerine yardımcı olabilir.

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YAPAY ZEKADAN DAHA İYİ PERFORMANS

Araştırma ekibi, sistemi eğitmek için sistemi 5.000 koku maddesinin moleküler yapısı ve "naneli" veya "küflü" gibi kokuları tanımlayan bir dizi tanımla besledi. Ekip ayrıca 15 panelisti de davet etti. 400 kokuyu koklayan panelistlere, her bir kokuyu tanımlamak için kullanabilecekleri 55 kelime verildi.

Testlerde, yapay zeka sistemi panelistlerden biraz daha iyi performans gösterdi.

ANCAK DAHA DA ETKİLEYİCİ BİR SONUÇ VARDI..

Mainland bu sonucu şöyle açıkladı:

"En şaşırtıcı sonuç, modelin eğitilmediği koku alma görevlerinde başarılı olmasıydı. Modeli koku gücünü öğrenmesi için hiç eğitmedik, ancak yine de doğru tahminler yapabiliyordu" dedi.

BİR İNSANIN 70 YILINI ALACAKTI

Araştırmacılar daha sonra sistemi, aslında hiç sentezlenmemiş 500.000 koku molekülünü haritalamak için kullandılar. Ekip, bu görevi bir insanın tamamlamasının 70 yıl süreceğini söylüyor.

Araştırmacılar, "Sinirbilimdeki ilerleme genellikle nöral devreler tarafından desteklenen yeni dünya haritalarının yaratılması ve keşfedilmesiyle ölçülür" diye yazdı ve bu haritanın koku duyusunun doğasını araştırmak adına yeni bir araç olarak kimya, koku sinirbilimi ve psikofizik alanlarındaki araştırmacılara faydalı olacağını umduklarını söyledi.

Araştırma Science dergisinde yayımlandı.

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