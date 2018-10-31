Yapay zeka Türk firmalarının rekabet gücünü arttıracak

"Bu durum herhangi bir lüks mekanda veya caddede dükkan açmaktan daha önemli bir hal aldı. Özellikle arama motorlarında bulunabilir olma, ticari açıdan şirketlere büyük önem kazandırıyor. Türkiye'nin en işlek caddesinde dükkanı bile olsa oradan geçecek insan sayısı belli. Fakat her gün binlerce kişi internet ortamından Google'dan size ulaşmaya çalışıyor. Sizin ürettiğiniz veya sattığınız ürünü almaya çalışıyor. Bunun için arama motorlarında ilk sıralarda olma çok önemli.Büyük şirketler bunun için büyük paralar harcıyor, çok sayıda kişi reklam departmanlarında şirketlerin görünebilirliğini arttırmak için çalışıyor. Biz de yapay zeka tabanlı geliştirdiğimiz yazılımla firmaların onları arayan insanları daha kolay bulmasını sağlıyoruz."

Paprat, kendi yazılımının büyük ekiplerin günlerce yapamadığı işi "yapay zekayla kısa sürede yaptığını" ifade ederek, bunun da şirketlere hem zaman hem de maliyet avantajı sağladığını anlattı.

Dijital pazarlama yazılımıyla bir şirketin cirosunu bile basit tıklamalarla tahmin edebildiklerini ifade eden Paprat, şirketin rakiplerini, müşteri potansiyelini, dünyadaki pazarını belirleyerek firmalara geri bildirimlerde bulunduklarını, bu sayede şirketlerin dünyadaki rekabet gücünü arttırdıklarını aktardı.

Sistemin diğer tanıtım yapan programlardan tamamen farklı çalıştığını, burada insan gücüne değil, yapay zeka aracılığıyla şirketlerin görünürlüğünü arttıracak bilgilere ulaşıldığını vurgulayan Paprat, "Sistem tüm işlemleri otomatik olarak sizin adınıza yapıyor. Siz sadece internet sitenizin adresini giriyorsunuz. Eksikleriniz, rakipleriniz, yapmanız gerekenler belirleniyor. Bu da dijital pazarlama alanında hem zamandan hem de maliyetten tasarruf yapmanızı sağlıyor " şeklinde konuştu.

Bazı mesleklerin gelecek 10-15 yıl içinde tamamen yapay zeka ile yapılacağını söyleyen Paprat, "Artık o mesleklerde insana ihtiyaç kalmayacak. Bizler de yaptığımız çalışmalarla böyle bir pazara kendi teknolojimizle hazır olmaya çalışıyoruz." dedi.

Paprat, ekim ayı başlarında Ticaret Bakanlığı'nın himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin Girişimcileri programında "Türkiye'nin En Başarılı 10 Girişimcisi"nden biri seçilerek "Uçtan Uca Girişimcilik Ödülü"nü aldığını da hatırlattı.

