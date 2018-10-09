Yapay zeka versiyonunuzun yerinize kararlar almasını ister miydiniz?

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını ve etkileşimlerini taklit eden bir yapay zeka versiyonu geliştirildi.

Trump'ın önceki röportajları, siyasi demeçleri ve Twitter paylaşımları kullanılarak onun gibi tweet atan ve yorum yapan bir yapay zeka üretildi.

Sidekik adlı şirket, şimdi de kişiye özel ve günlük hayatta onlar yerine kararlar verebilecek yapay zeka versiyonları üretmeyi vadediyor.

