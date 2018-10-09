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Yapay zeka versiyonunuzun yerinize kararlar almasını ister miydiniz?

09.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını ve etkileşimlerini taklit eden bir yapay zeka versiyonu geliştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını ve etkileşimlerini taklit eden bir yapay zeka versiyonu geliştirildi.

Trump'ın önceki röportajları, siyasi demeçleri ve Twitter paylaşımları kullanılarak onun gibi tweet atan ve yorum yapan bir yapay zeka üretildi.

Sidekik adlı şirket, şimdi de kişiye özel ve günlük hayatta onlar yerine kararlar verebilecek yapay zeka versiyonları üretmeyi vadediyor.

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ABD Donald Trump yapa zeka sidekik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ÖNCE FİLMİNİ YAPIYORLAR TOPLUMU ALIŞTIRIYORLAR ARKASINDAN GERÇEĞİ GELİYOR....
köpeği bağlasanız havlasa da aynısı olur...yapay zekaya gerek yoktu!!!
Görüntünün başında Trump' un yanında Aziz YILDIRIM var sandım birden :)
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