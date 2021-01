Yapay zeka yarışında ABD'nin liderliği devam ederken Çin aradaki açığı hızla kapatıyor

AA muhabirinin merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Information Technology and Innovation Foundation'ın "Who Is Winning the AI Race: China, the EU, or the United States? (Yapay Zeka Yarışını Kim Kazanıyor: Çin, AB ya da ABD?)" raporundan derlediği bilgilere göre, yapay zeka yarışında ABD'nin liderliği devam ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ GERİDEN TAKİP EDİYOR

Yapay zeka yarışında Çin aradaki açığı hızla kapatırken, Avrupa Birliği ise (AB) yarışı iki ülkenin gerisinden sürdürüyor.

ABD, Çin ve AB'nin yapay zeka alanında ele alındığı raporda, ülkeler belli ölçütler üzerinden puanlanıyor. Buna göre, ABD 44,6 puan ile ilk sırada yer alırken, Çin 32 puanla ikinci, AB ise 23,3 puanla üçüncü oldu. Çin, ölçütlerin yarısından fazlasında ABD ile arasındaki farkı kapatırken, AB ise ölçütlerin çeyreğinden biraz fazlasında ABD'ye kıyasla ilerleme kaydetti.

Çin'in birçok göstergede ilerleme kaydetmesine karşın ABD'nin puanı geçmişe kıyasla artış gösterdi. ABD'nin puanının yükselmesinde; risk sermayesi ve özel sermaye finansmanı gibi önemli alanlarda Amerikalı şirketlerin başarılı bir performans göstermesi etkili oldu.