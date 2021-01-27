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Yapay zeka yarışında ABD'nin liderliği devam ederken Çin aradaki açığı hızla kapatıyor

27.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Yapay zeka yarışında ABD'nin liderliği devam ederken Çin aradaki açığı hızla kapatıyor

Son yıllarda ABD ve Çin arasında büyük rekabetin yaşandığı yapay zeka alanında, Çin'in aradaki açığı hızla kapatmasına karşın ABD, zirvedeki yerini koruyor.

AA muhabirinin merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Information Technology and Innovation Foundation'ın "Who Is Winning the AI Race: China, the EU, or the United States? (Yapay Zeka Yarışını Kim Kazanıyor: Çin, AB ya da ABD?)" raporundan derlediği bilgilere göre, yapay zeka yarışında ABD'nin liderliği devam ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ GERİDEN TAKİP EDİYOR

Yapay zeka yarışında Çin aradaki açığı hızla kapatırken, Avrupa Birliği ise (AB) yarışı iki ülkenin gerisinden sürdürüyor.

ABD, Çin ve AB'nin yapay zeka alanında ele alındığı raporda, ülkeler belli ölçütler üzerinden puanlanıyor. Buna göre, ABD 44,6 puan ile ilk sırada yer alırken, Çin 32 puanla ikinci, AB ise 23,3 puanla üçüncü oldu. Çin, ölçütlerin yarısından fazlasında ABD ile arasındaki farkı kapatırken, AB ise ölçütlerin çeyreğinden biraz fazlasında ABD'ye kıyasla ilerleme kaydetti.

Çin'in birçok göstergede ilerleme kaydetmesine karşın ABD'nin puanı geçmişe kıyasla artış gösterdi. ABD'nin puanının yükselmesinde; risk sermayesi ve özel sermaye finansmanı gibi önemli alanlarda Amerikalı şirketlerin başarılı bir performans göstermesi etkili oldu.

Yapay zeka yarışındaki en önemli ölçütlerden biri de Ar-Ge'ye yapılan harcamalar olarak belirlendi. 2019 verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede Çin, Ar-Ge harcamasında AB'yi geride bırakırken, Amerikalı yazılım ve bilgisayar şirketleri, 2019'da Çin ve AB'nin toplamından 3 kat fazla para harcadı.

Rapora göre, Çin, ABD'ye olan bağımlılığını azaltma yönünde önemli adımlar attı. Buna karşın yapay zeka sistemlerinde kullanılan çipler konusunda ABD hala lider konumda bulunuyor. Çin ise yapay zeka sistemlerinin gelişmesinin en önemli ihtiyaçlarından olan veri işleme sayısında zirvede bulunuyor.

EN DEĞERLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ABD'DEN

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırmasına göre, dünyanın en değerli şirketleri listesinin ilk 4 sırasında ABD'li teknoloji şirketleri yer alıyor.

263,4 milyar dolar marka değeriyle ABD'li teknoloji şirketi Apple, dünyanın en değerli markası olurken, Apple'ı, yine ABD'li teknoloji şirketleri Amazon (254,2 milyar dolar), Google (191,2 milyar dolar) ve Microsoft (140,4 milyar dolar) takip ediyor.

Rapora göre, Çinli teknoloji şirketleri, ABD'li şirketleri geriden takip ediyor. İlk 10'da bulunan tek Çinli şirket 67,9 milyar dolarlık marka değeriyle WeChat oldu. Listenin ilk 20 sırasında yer alan diğer Çinli teknoloji şirketleri ise Tencent (56,4 milyar dolar), Huawei (55,2 milyar dolar) ve Taobao (53,3 milyar dolar) olarak belirlendi.

(AA)

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