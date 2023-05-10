Yapay zekada yeni bir nokta: Futbol robotları!

Yapay zeka fazlasıyla gündemde. Ancak yapay zekadan daha fazla gündem olan bir şey daha var o da futbol. İngiliz internet gazetesi The Independent'in haberine göre ise Google DeepMind tarafından geliştirilen yapay zeka ile donatılmış robotlar nasıl futbol oynanacağını çözdü. Minyatür insansı robotlar yaklaşık olarak diz hizasında ancak, çalım atabiliyor, gol atabiliyor ve takılıp düştüklerinde kolayca toparlanabiliyorlar.

HABERE GÖRE, YAPAY ZEKA ARAŞTIRMACILARI, NASIL OYNANACAĞINI ÖĞRETMEK İÇİN ŞUNLARI YAPTI:

Araştırmacılar, ilk olarak DeepMind'ın son teknoloji MuJoCo fizik motorunu kullanarak robotların sanal versiyonlarını onlarca yıl süren maç simülasyonlarında eğitti.

Simüle edilen robotlar, hareketleri bir rakipten topu kazanmak veya bir gol atmak gibi gelişmiş performansa yol açtığında ödüllendirildi.

Temel becerileri yeterince yerine getirebildiklerinde, DeepMind araştırmacıları yapay zekayı iki ayaklı robotların gerçek hayattaki versiyonlarına aktardılar ve bu botlar ek bir eğitime gerek kalmadan birbirlerine karşı bire bir futbol maçı yapabildiler.

DeepMind, blog yazısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimli futbolcular düşme sonrası hızlı toparlanma, yürüme, dönme, vurma ve daha fazlası gibi sağlam ve dinamik hareket becerileri sergiliyor. Aynı zamanda temel bir stratejik oyun anlayışı geliştirdiler ve örneğin top hareketlerini tahmin etmeyi ve rakip şutları engellemeyi öğrendiler.

"DOĞALARI GEREĞİ KIRILGAN OLMALARINA RAĞMEN..."

Robotlar doğaları gereği kırılgan olmalarına rağmen, küçük donanım değişiklikleri ve eğitim sırasında davranışların temel olarak düzenlenmesi, robotların güvenli ve etkili hareketleri öğrenmelerini ve aynı zamanda dinamik ve çevik bir şekilde performans göstermelerini sağladı."

'DERİN PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME İLE İKİ AYAKLI BİR ROBOT İÇİN ÇEVİK FUTBOL BECERİLERİNİN ÖĞRENİLMESİ'

Araştırmayı detaylandıran 'Derin pekiştirmeli öğrenme ile iki ayaklı bir robot için çevik futbol becerilerinin öğrenilmesi' (Learning agile soccer skills for a bipedal robot with deep reinforcement learning) başlıklı makalenin ise şu anda hakem değerlendirmesi aşamasında olduğu söyleniyor.

Futbol oynayan yapay zeka üzerine yapılan önceki DeepMind araştırmalarının, simüle edilmiş insansı robotlara bir takım olarak nasıl çalışacaklarını öğretmek için oyuncu sayısını artırarak farklı takım kurulumları kullandığı belirtildi.

Araştırmacılar, çalışmanın sadece yapay zeka sistemleri arasındaki koordinasyonu geliştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda insanlara eşdeğer veya daha üstün bir düzeyde yapay genel zeka (AGI) oluşturmaya yönelik yeni yollar sunacağını söylüyorlar.

