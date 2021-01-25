''Yapay zekaya bağlı olarak bazı meslekler tümüyle ortadan kalkabilir''

Prof. Dr. Cem Say, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesince çevrim içi düzenlenen "Dostumuz Yapay Zeka" panelinde, yapay zekanın insan beynini anlamlandırma merakından ortaya çıkan çalışmalar ışığında oluştuğunu söyledi.

Yapay zekanın 1950'li yıllardan sonra insan hayatına girmeye başladığını belirten Say, "Yapay zeka son yıllarda yoğun bir şekilde hayatımızda var. Telefonumuzun bize en iyi hangi yoldan gidileceğini söylemesi dahil olmak üzere bir sürü işimize yarar ürünler olarak kullanıma girmiş durumda." dedi.

Yapay zekanın artık hayatın birçok alanında kullanıldığına dikkat çeken Say, şöyle devam etti:

"Yapay zeka dünyanın en iyi şoförünün, İstanbul'un en iyi taksicisinin bilemeyeceği şekilde o anda hangi yollar boş, hangi yollar kapalı, 'Nereden gidersem kaç dakikada varırım?' problemini bizim için çözüyor ve seçenekleri bize söylüyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Tıbbi görüntülemelerde büyük bir fayda sağlıyor. İleride daha da çok kullanılacak. Benim röntgenime bir de yapay zeka baksın denecek. Çeviri gibi alanlarda büyük fayda sağlıyor. Bir kelime dahi bilmediğiniz dili, uygulamalar sayesinde karşınızdakiyle iletişime geçebiliyorsunuz."