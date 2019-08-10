"Sergiyi ilk planladığımda ses, ışık ve imgeler yer alacaktı. Ardından başka bir fikir doğdu. 'Acaba imgeler için bir ses nasıl üretebilirim?' dedim. Genel olarak bunlar benim için zihin parçacığı gibi. Zihinde düşünce karşılığı gibi. Bu imgeler dil ile sesin birleşmesi sonucu duyduğumuz kelimeler gibi sanki. Siz onu farklı şekillerde algılayabiliyorsunuz. Peki, sesi nasıl elde edebilirdim? Sonra bunları bir yapay zekanın sese dönüştürebileceği, farklı bir yorum getireceğini düşündüm. Yaptığım imajlardan birini seçip bu resimden ses elde etmek, ardından bu sesi bir beste haline dönüştürmek istedim. Aklımda uzun zamandır bir opera bestelemek vardı ama acaba bir yapay zeka bana bir opera bestelemem için yardım edebilir miydi?"

Sergiye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'ndaki Versus Art Project'in ev sahipliğini yaptığı projede, aynı zamanda grafik tasarımcısı olan sanatçının yapay zekayı opera olarak ele aldığı enstalasyon eseri yer alıyor.

İngiltere'de tasarlanan yapay zekaya binlerce saat opera bestesi dinletildiğini aktaran Tuna, şunları anlattı:

"Önce başka bir yazılım tasarladık. Bu yazılım son 2 yılda ürettiğim imajlardaki, imgelerdeki ton farklarını, ayrıntıları sese dönüştürdü. Her ton bir sese aitti. Sonra bu sesleri opera sanatçısı Ayşe Yakut Somer seslendirdi, onun imajlara yaptığı yorumu kaydettik. İki saate yakın süren bu kayıtları küçük parçalara bölüp bir algoritmayla yüzlerce olasılık elde ettik ve bunları yapay zekaya sunduk. Yapay zeka tüm parçalar arasından hangilerinin opera olduğuna karar verdi ve opera dediği parçalardan bize yepyeni bir dizilim sundu. Ortaya çıkan dizilimi de tekrar Ayşe Yakut Somer'e yorumlattık ve yapay zekanın en değerli bulduğu kompozisyonu bu sefer Ayşe öğrendi. Bu da 15 dakikalık ses projesinde gösterilecek. Özetle, yapay zeka opera öğrendi, ardından öğrenip de ortaya koyduğu çalışmayı bir opera sanatçısı yorumladı."

Sanatçının beşinci kişisel sergisi olan "Mağara" projesi kapsamında seslerin kaydedildiği 250 plak satışa sunulacak. Plaklarda opera sanatçısı Somer'in yorumu, Tuna'nın yapımına yıllardır devam ettiği imajlardan kaydedilen sesler ve bestelediği dört dakikalık "Horizon" adındaki parça yer alacak.