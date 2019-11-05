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YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 21:59 | Son Güncelleme

Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapıları yarın açılacak fuarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Menderes Türel'in başkan olduğu dönemde yapılan "Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi" ile ödüllendirilecek

ANTALYA - Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile Antalya'da düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı yarın açılıyor.

Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, yaptığı yazılı açıklamada, Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki fuara 40'a yakın belediye başkanının katılacağını bildirdi.

Ana temasını "kültür öncelikli yönetim" olarak belirledikleri fuarda, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması kapsamında 2018 yılında öne çıkan projelerin ödüllendirileceğini kaydeden Onkar, ziyaretçilerin fuarda sergilenecek ödüllü projeleri görebileceğini belirtti.

- Menderes Türel'in projesine ödül

Onkar, proje sahibi belediye başkanları için ödül töreninin düzenleneceğini fuarda, Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nün ise Menderes Türel'in başkan olduğu dönemde yapılan "Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi" ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne verileceğini kaydetti.

Açıklamaya göre ayrıca Alanya Belediyesine "Mutfak Kültür Evi Projesi", Burdur Belediyesine de Eski Belediye Caddesi ve Yeşilyurt-Deveci Sokakları Sağlıklaştırma Projesi ile fuarda süreklilik ödülü verilecek. Kepez Belediyesi de ödül töreninde başarı belgesi alacak belediyeler arasında yer alıyor.

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Fuar kültür miras ödül YAPEX yarışma

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