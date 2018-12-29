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"Yapı denetim kuruluşlarını Bakanlık kura ile belirleyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:28 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Artık yapı denetim kuruluşlarını Bakanlığımız kura sistemi ile belirleyecek. Kura sistemi çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarımız yüklenicilerle değil, Bakanlığımız ile istişare edip kura çerçevesinde işlerini alacak" - "Böylelikle daha düzenli ve sağlıklı bir yapı denetim sistemine kavuşmuş olacağız. Hakkaniyet çerçevesinde teknik elemanı, iş bitirmesi çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarını seçerek, daha sağlıklı hale getirme hedefiyle bu uygulamayı başlatıyoruz" - "Ayder'deki çirkin yapı yoğunluğunu, bölgenin mimari ve kültürel yapısına uygun projeyi, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerçekleştiriyor olacağız. Bütün projeleri 2019 nisan ayı içerisinde başlamış olacağız"

"Yapı denetim kuruluşlarını Bakanlık kura ile belirleyecek"

RİZE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun'da yapılan düzenleme ile ilgili, "Artık yapı denetim kuruluşlarını Bakanlığımız kura sistemi ile belirleyecek. Kura sistemi çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarımız yüklenicilerle değil, Bakanlığımız ile istişare edip kura çerçevesinde işlerini alacak." dedi.

Kurum, Rize'deki bir otelde Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Çalışması ile ilgili basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

Daha sonra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammet Avcı ile Yağlıtaş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapılması planlanan alanı gezen Kurum, ardından Deniz Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi çalışmalarını inceledi.

Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde illerde sorunları yerinde tespit ederek yerel yöneticilerle çözüm konusunda kararlar aldıklarını söyledi.

Kurum, Rize'de 17 bin metrekare alanda inşa edilen meydan projesinin millet meydanı çerçevesinde, içinde kültür ve yürüme alanları bulunacak şekilde iki ayda tamamlanacağını anlattı.

Ekrem Orhon Mahallesi'nin 173 bin metrekare alana sahip olduğuna işaret eden Kurum, "Bu mahalle geçmiş yıllarda dolgu alanı üzerine yapılmış. Bodrum katlarındaki korozyon ve binaların riskli durumu sebebiyle burada dönüşüm projesine başlıyoruz. 173 bin metrekarelik alanda belediye bloklarından başlamak üzere 4 bin 174 bağımsız bölümün olduğu projeyi 2019 yılı içerisinde başlatıyoruz. Daha az katlı, Rize'nin kültürüne, mimarisine, değerlerine uygun projeler geliştireceğiz ve etaplar halinde bu projeyi tüm Ekrem Orhon Mahallesi'ne yaymayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Projelerin bölgenin kültür ve tarihinin ön plana çıkmasına yardımcı olacağını vurgulayan Kurum, "Rize'yi bulunduğu konumdan daha yukarıya taşıyacak, turistik ve istihdam anlamında, insanlarımızın huzurlu şekilde gezeceği alanları, bahçeleri, yürüme ve bisiklet yollarını içerir proje çerçevesinde gerçekleştirilecek ve mevcutta 10-12 katlı binalarımızın da yüksekliğini azaltmak suretiyle bölgeye yakışır bir proje yapacağız. Rize'nin geleceği için çok önem gördüğümüz bu projeyi hızlı, kararlı şekilde hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız." ifadesini kullandı.

Azaltılan yoğunluktan dolayı rezerv alana ihtiyaç duyulacağına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Belirlediğimiz, tespit ettiğimiz alanlarda rezerv konut üreterek, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, onlarla gönül birliği çerçevesinde bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Bu rezerv alanlara da bizim düşüncemiz, yaklaşık 2 bin-2 bin 500 konut üreterek buradaki vatandaşımızın ister buradan alması, ister rezerv alanından alması, ister ücreti karşılığında projeyi gerçekleştirmiş olacağız. TOKİ Başkanlığı tarafından, belirlenen rezerv alanda küçük sanayi sitesi ve hal inşaatı yapılacak. Bu da bu bölgedeki çiftçimizin ürünlerinin satışı, sanayimizin gelişmesi noktasında önemli bir proje olacak. Bu projeyi de 2019 yılı içerisinde başlayıp çok kısa zaman içerisinde bitirmek hedefimiz var."

Kurum, Rize'nin bazı köylerinde içme suyu sorunu bulunduğunu belirterek, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Rize Belediyesi ve Özel İdare iş birliği çerçevesinde öncelik sıralamasına göre isale hattı yapılacağını aktardı.

Fırtına Vadisi'nin doğası ve kültürü ile ön plana çıkan bir yer olduğuna işaret eden Kurum, atık suların arıtılarak derelere deşarjı ile ilgili çalışma yürüttüklerini kaydetti.

- Ayder Yaylası'ndaki çalışmalar

Kurum, Ayder Yaylası'nın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayder, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Öncelikli olarak Ayder'e otopark ihtiyacını karşılamak üzere 2 bin araç kapasiteli otopark inşaatı yapacağız. Kaplıcaların bulunduğu alanda butik otel, kaplıcalar içerir, içerisinde restoranların, alışveriş alanlarının, altında 250-300 araçlık otoparkın olduğu, yine otopark inşaatı ile eş zamanlı 2019 yılının nisan ayında başlatarak inşaat sürecini hızlı şekilde bitirmek istiyoruz.

Ayder'de kentsel dönüşüm de uygulamaya geçilecek. Turizm Bakanlığına tahsisli alan üzerinde rezerv konut üreteceğiz ve bu konutlarla vatandaşımızı rızası çerçevesinde rezerv konutlara taşıma çerçevesinde tüm Ayder'deki çirkin yapı yoğunluğunu, bölgenin mimari ve kültürel yapısına uygun projeyi, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerçekleştiriyor olacağız. Bütün projeleri 2019 nisan ayı içerisinde başlamış olacağız. Dönüşüm, Ayder esnafı mağdur edilmeden planlı şekilde yürütülecek."

İller Bankası kapsamında 231 milyon lira değerindeki 91 işin tamamlandığını, 85 milyon lira değerindeki 28 işin ise devam ettiğini dile getiren Kurum, Rize'de Kuyumcular Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı ve Ziraat Yokuşu'nda sokak sağlıklaştırması çalışması yürüteceklerini, Rize Millet Bahçesi yapılacak alanları incelediklerini söyledi.

- Yapı Denetim Sistemi ile ilgili düzenleme

Bakan Kurum, bir gazetecinin, yapı denetim sistemindeki değişikliğin neler getirdiğine ilişkin sorusu üzerine, düzenlemelerin 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, "Artık yapı denetim kuruluşlarını Bakanlığımız kura sistemi ile belirleyecek. Kura sistemi çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarımız yüklenicilerle değil, Bakanlığımız ile istişare edip kura çerçevesinde işlerini alacak." dedi.

Yeni düzenlemenin getireceği olumlu yönlere dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Böylelikle daha düzenli ve sağlıklı bir yapı denetim sistemine kavuşmuş olacağız. Hakkaniyet çerçevesinde teknik elemanı, iş bitirmesi çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarını seçerek, daha sağlıklı hale getirme hedefiyle bu uygulamayı başlatıyoruz. Yaptığımız işlerde imalat kalitesi çok büyük önem arz ediyor. Bunların hepsi milli servet. Bu imalatları yapıp geri dönmememiz gerekiyor. Bu noktada yapı denetim sisteminin iyi işlemesi, bina kalitesini artırmamız adına çok önemli. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Birinci ve ikinci derece deprem kuşağında topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 71'i bulunuyor. Dolayısıyla binaları deprem yönetmeliğine ve projelere uygun yapmak, kaçak binaları azaltmak adına bu düzenlemeyi yaptık. 2019 yılında da uygulamaya geçeceğiz."

İmar barışı kapsamında bankaların hafta sonu da hizmet verdiğini hatırlatan Kurum, "Bugüne kadar 9 milyon 600 bin vatandaşımız başvurdu. 15 milyar liraya yakın bir bedel yatırıldı. Bu bedel ve barış çerçevesinde amacımız, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapılarla devletin barışı. Vatandaşımızın, elektrik, su, doğal gaz mülkiyet problemlerini çözmek adına çıkarılmış bir yasa." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, bir süre önce makamında silahlı saldırı sonucu şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye da Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rize'de

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rize'de

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Anahtar Kelimeler:
Ayder Yaylası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rize Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun

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