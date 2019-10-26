Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine yeni düzenleme

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair tebliğde düzenlemeye gidildi. Buna göre, yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesi, yapı denetim kuruluşunun, o yapı için gerekli denetim elemanlarını görevlendirmesine ilişkin süreler, toplam yapı inşaat alanının büyüklüğüne göre belirlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesi ve yapı denetimi hizmet sözleşmesinin yapı sahibinden veya kuruluştan kaynaklanan nedenlerle imzalanmamasına ilişkin tanınan sürelerde, toplam yapı inşaat alanının büyüklüğüne göre düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun elektronik ortamda görevlendirilmesini müteakip, toplam yapı inşaat alanı 50 bin metrekareye (dahil) kadar olan yapılarda 15 gün, diğer yapılarda 20 gün içinde yapı denetimi hizmet sözleşmesinin, yapı denetim kuruluşundan veya yapı sahibinden kaynaklanan nedenlerle imzalanmaması, yapı sahibinin veya yapı denetim kuruluşunun talebi doğrultusunda, teyidinin yapılmasının ardından yapı denetim kuruluşunun o iş için görevlendirilmesi kaldırılacak.