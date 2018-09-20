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"Yapı kayıt belgesi"ne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle yapı kayıt belgesinin müracaatı, bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, yapı kayıt belgesi verilen hazineye ait taşınmazların satışı, belge düzenlenmeyecek binalar ile bu belgenin düzenlenmesi aşamasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususlar yer aldı.

Buna göre, yapı kayıt belgesi, ruhsatı veya kullanma izni bulunmayan yapılarda tamamı için yapı kullanma izni olan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde ise yapının tamamı için düzenlenecek.

Arsa emlak vergi değeri hesapları, Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş binalar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı, parsel üzerinde birden fazla yapı yer alması durumunda, sadece yapı kayıt belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı, hisseli taşınmazlarda, yapı malikine ait hisse oranı üzerinden yapılacak.

İbadethaneler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari amaçla kullanılmayan yapıları için belge bedeli alınmayacak.

Uygun olmayan binalar için yapı kayıt belgesinin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, belge iptal edilecek ve yalan beyan veren başvuru sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

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