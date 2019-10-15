İSTANBUL (AA) - Çimento ve yapı malzemeleri sektöründe Ar-Ge çalışmalarıyla fark oluşturan Çimsa, Yapı Kimyasalları Semineri'ni gerçekleştirdi. Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Yeni Neslin Sabancısı'ndan aldığı güç ve vizyon doğrultusunda, iş ortaklarıyla birlikte sektörün geleceğine ışık tutan trendleri ve dinamikleri 5. Yapı Kimyasalları Semineri'nde değerlendirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, Çimsa'nın Ar-Ge'ye verdiği büyük önemin dijitalleşme alanındaki atılımları ve projeleri ile şirketin değerini ve itibarını küresel ölçekte yukarıya taşıdıklarını belirterek, "Çimsa olarak 50 yıla yakın süredir çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global bir oyuncusu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geleceğin dijital çimento şirketi olarak, 20 yıla yakın süredir şirket süreçlerimize entegre olmuş bir Ar-Ge kültürümüz var." ifadelerini kullandı. Çimsa'nın sektörün dijital dönüşümünü sağlayacak şirket olma hedefi ile tüm çalışmalarını, dijitali entegre ederek yürüttüklerini aktaran Özcan, "Dünya değişiyor, ekonominin dinamikleri değişiyor, iş yapma şekillerimiz sürekli değişiyor. Bu noktada şirketlerde değişimle birlikte çeviklik ve dönüşüm ön plana çıkıyor. Çimsa olarak iş süreçlerimizin dünya standartlarına erişebilmesi için yeni nesil teknolojileri bünyemize dahil ediyoruz. Dijital dönüşüm yolunda atacağımız her adımda çimentoda rekabet gücümüzün artacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Formülhane global bir Ar-Ge oyuncusu olacak" Ülkü Özcan, Çimsa'nın katma değerli ürünlerle Ar-Ge ve inovasyon alanında sektöre öncülük ettiğini belirterek, Mersin Fabrikası bünyesinde yer alan Formülhane'de yürütülen kapsamlı ve özverili çalışmalarla özel ürünler alanında var olan başarılarını her geçen gün daha da ileri taşıyarak, küresel ve yerel piyasalardaki iş ortaklarına inovatif, rekabetçi ve çevreci reçeteler hazırladıklarını bildirdi. Çimsa'nın kamu, akademi ve özel sektör kuruluşlarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte farklı iş birlikleri gerçekleştirdiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti: "Formülhane, AB tarafından desteklenen H2020 projeleri kapsamında devam etmekte olan projelerle farklı konsorsiyumlarda yer alarak global bir Ar-Ge oyuncusuna dönüşüyor. Formülhane’de 2019 yılında 9 adet Ar-Ge projesi başlattık. Önceki yıllarda tamamlanmış olan 13 projeden bugüne kadar 3’ünü ticarileştirerek ürün portföyümüze ekledik. Çimsa’nın Ar-Ge ve inovasyon yüzü olan Formülhane’deki ekip de akademik çalışmalarıyla uluslararası platformdaki kongrelere katılım sağlayarak sektöre bilgi aktarmaya ve yetkinliklerini geliştirmeye devam ediyor."