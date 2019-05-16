Yapı Kredi Kültür Sanat'ta iki yeni sergi

Sergide, dönemin foto muhabirleri, Cumhuriyet gazetesinden Namık Görgüç ve Selahattin Giz, Son Posta gazetesinden Cemal Göral, Akşam gazetesinden Faik Şenol, Tan gazetesinden Hilmi Şahenk‘in çektiği bu tarihi fotoğraflar gazetelerden günü gününe derlenen hikayeleriyle birlikte ilk kez sunuluyor.

Sergi, Gazi'nin Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938'e kadar İstanbul'da geçirdiği günlerin fotoğrafları ve hikayelerini kronolojik bir bütünlük içinde sunuyor.

"Turhan Selçuk Retrospektifi" sergisi ise Türk karikatür sanatının modernleşme dönemi öncülerinden Turhan Selçuk'un yapıtlarını geçmişten bugüne bütün dönemleriyle anlatıyor.

Sergi, 1940'larda başlayıp 2000'li yıllara dek Selçuk'un yetmiş yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden seçkin çizgileri bir araya getiriyor.

- Sergiler Yapı Kredi Bankası'nın 75. yıl etkinlikleri kapsamında açıldı

Odağında Turhan Selçuk'un ünlü tiplemesi Abdülcanbaz'ın yer aldığı sergide ayrıca 400 civarında orijinal eser, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz kitapları ve afişleri, kendi yaptığı satranç takımı ve Nasrettin Hoca hatıra parası, posta pulu, kapak resimlerini çizdiği kitaplar, çeşitli portre fotoğrafları ve gazete kupürleri gibi birbirinden ilginç koleksiyon parçaları yer alıyor.

"Hoş Geldin Gazi - Atatürk'ün İstanbul Günleri (1927 - 1938)" Küratörü Cengiz Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide orijinal cam negatifler ve Yapı Kredi Bankası'nın filminin de yer aldığını söyledi.

Kahraman, sergilerin Yapı Kredi Bankası'nın 75. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlendiğine işaret ederek, "Bizim için önemli olan fotoğrafları kimin çektiği, o fotoğrafların neden çekildiği ve çekilirken neler olduğudur. Fotoğrafların bir bölümünün gazetelerdeki izlerini takip ederek kronolojik bir fotoğraf tarihi de yaptık aslında. Bu 5 foto muhabirinin isimlerini de zikrettik, biyografilerini ve birlikte çekildikleri fotoğrafları da koyduk." diye konuştu.