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Yapı Kredi müşteri hizmetleri, çağrı merkezi numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörünün önemli markalarından Yapı Kredi, müşterilerinin karşılaşabileceği sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla müşteri hizmetlerine büyük önem veriyor. Yapı Kredi müşteri temsilcisi ile görüşebilmek için harcayacağınız zamanı kısaltmak adına sizler için Yapı Kredi iletişim bilgilerini bir araya getirdik. Yapı Kredi müşteri hizmetleri ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Telefon bankacılığının yanı sıra mobil araçlar ve internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi yapabilmenize olanak sağlayan Yapı Kredi, Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla müşterilerinin sorunlarına hızlı çözümler üretebilmeyi hedefliyor. Ayrıca Yapı Kredi iletişim numarası ile Whatsapp üzerinden de hizmet veren banka, müşterilerine farklı iletişim imkanları da sunuyor. İşte Yapı Kredi müşteri hizmetleri numarası ve diğer iletişim kanalları hakkında detaylar...

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Numarası Nedir?

Şubeye gitmenize gerek olmadan hızlı bir biçimde işlemlerinizi halledebilmeniz gibi bir kolaylık sağlayan müşteri hizmetleri, Yapı Kredi bankasının son derece önem verdiği bir hizmettir. Telefon olan her yeri müşterileri için bir banka şubesine çevirme arzusuyla hareket eden Yapı Kredi, müşterilerine son derece opsiyonel bir telefon bankacılığı hizmeti sunuyor. Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi, arama üzerinden sorunlarınızı aktarabileceğiniz bir servis barındırdığı gibi aynı zamanda Whatsapp üzerinden iletişime geçebileceğiniz bir hizmet de sunuyor. Aralıksız bir şekilde 7 - 24 hizmet veren Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezine aşağıdaki numaralardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Tel: 444 0 444 - 0850 222 0 444

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Whatsapp: 0850 222 0 444

Yapı Kredi Sesli Yanıt Sistemi ve "Beni Tanı" Özelliği

Yukarıda verilen numaraları aradığınızda Yapı Kredi müşteri hizmetleri sizi sesli yanıt sistemine aktarır. Sesli yanıt sistemi; sizden ister telefon üzerinden tuşlama yaparak ister sesli bir biçimde komutlar vererek gerekli birimleri tercih etmenizi isteyen bir menüdür. Yapı Kredi sesli yanıt sistemi ayrıca daha hızlı hizmet alabilmeniz için sağlanan bir "Beni Tanı" özelliğine sahiptir.

Cep telefonu numaranızı bankanın sisteminde kayıtlıysa, aramalarınızda banka sizin kim olduğunuzu algılayarak kişisel bilgilerinizi girmekle vakit kaybetmenizin önüne geçer. Ayrıca banka, daha hızlı bir biçimde hizmet alabilmeniz için Kişisel Sesli Yanıt Sistemi adında bir servis de sağlar. Kişisel Sesli Yanıt Sistemi, standart menüden bağımsız olarak kendi menü seçeneklerinizi oluşturabileceğiniz bir hizmettir.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetlerine Direkt Bağlanma

Yapı Kredi müşteri hizmetlerine bağlanmanın kolay yolu olarak şu adımları takip edebilirsiniz.

  • 444 0 444 ya da 0850 222 0 444 numaralarını tuşlayarak arayın.

  • Kredi kartı ya banka işlemi olmak üzere sunulan işlem menülerinden birini seçin.

  • İşlem menüsünü seçtikten sonra 0'ı tuşlayın. Sesli Yanıt Sistemi, 0'ı tuşladıktan sonra sizi doğrudan müşteri temsilcisine aktarır.

  • Ayrıca Yapı Kredi Akıllı Müşteri İletişim Merkezi hizmetlerinden faydalanıyorsanız Sesli Yanıt Sistemi sizin hangi sebeple aradığınızı tahmin ederek tek tuşla sizi doğru menüye yönlendirir. Bu hizmet, banka ya da kredi kartınızla ilgili son yapılan işlem esas alınarak çalışır.

Yapı Kredi Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Yapı Kredi Genel Müdürlük Adresi: Yapı Kredi D Blok Plaza, Büyükdere Caddesi, Levent 34330, Beşiktaş - İstanbul

Yapı Kredi Genel Müdürlük Tel: 0212 339 70 00

Yapı Kredi Genel Müdürlük Faks: 0212 339 60 00

Yapı Kredi Bankacılık Üssü Adresi: Akse Mahallesi, Rahmi Dibek Caddesi, No: 275 Çayırova - Kocaeli

Yapı Kredi Bankacılık Üssü Tel: 0262 647 10 00

Yapı Kredi Diğer İletişim Kanalları

  • Banka hesabı ya da kredi kartı işlemlerinizi hızlı bir biçimde yapabilmek için Yapı Kredi mobil uygulamasından yararlanabilirsiniz. Yapı Kredi Mobil adı verilen uygulamayı akıllı telefonlarınız için Google Play Store ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.

  • İşlemlerinizi mobil bankacılığa son derece benzer bir biçimde çalışan internet şubesi üzerinden yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  • Yapı Kredi internet sitesi üzerinde bulunan canlı destek sistemini kullanarak yaşadığınız problemleri bankanın ilgili birimlerine aktarabilirsiniz. Yapı Kredi internet sitesini görüntüleyebilmek için TIKLAYINIZ.

  • Görüş, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aktarmak için Yapı Kredi bankasının internet sitesinde bulunan iletişim formunu kullanabilirsiniz. İletişim formuna erişim sağlayabilmek için TIKLAYINIZ.
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