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Yapı Kredi Yatırım üst yönetiminde değişim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

Genel müdürlük görevini Yılmaz Arısoy devraldı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Gülsevin Çipli'nin emekliliğinin ardından resmi onayları takiben genel müdürlük görevini Yılmaz Arısoy devraldı.

Yapı Kredi Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, önceki görevi Yapı Kredi Yatırım Mali İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Arısoy, bundan sonra yurt dışında ve Yapı Kredi bünyesinde yürüttüğü çeşitli görevlerde edindiği tecrübeyi Yapı Kredi Yatırım’ın yoluna güçlü adımlarla devam etmesi için kullanacak.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Yılmaz Arısoy, kariyerine 1997’de Koç Holding bünyesinde Finansman Grubu’nda başladı. Sonrasında Cornell Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans eğitimini (MBA) tamamlayan Arısoy, New York’ta Lehman Brothers’da kurumsal finansman üzerine tecrübe edindi. Arısoy, New York’ta UBS Investment Bank’ta Yatırım Bankacılığı, Virginia’da Capital One Bank’te Kredi Kartları ve Tüketici Finansmanı alanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.

2006 yılında Türkiye’ye dönerek Yapı Kredi’de MIS ve İş Planlama Grubu Başkanı olan Arısoy, 2010 yılında UniCredit Bankacılık Grubunun Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi bünyesinde, UniCredit Bank Slovenia’da Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine atandı. 2014 yılında Yapı Kredi Yatırım’a geçen Arısoy, son olarak Mali İşler ve Operasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi Yatırım Yılmaz Arısoy

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