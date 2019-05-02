Yapı Kredi'den 1 milyar 241 milyon liralık net kâr

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 241 milyon TL net kâr elde etti.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, 2019 yılı ilk çeyrekte nakdi ve gayri nakdi kredilerini geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak, Türkiye ekonomisine 322,4 milyar TL kaynak sağladı.

Toplam nakdi kredilerini yüzde 12 artış ile 230,5 milyar TL'ye çıkaran bankanın, toplam kredilerde pazar payı yüzde 19,9 oldu. Toplam müşteri mevduat hacmi yüzde 29 artış ile 215,4 milyar liraya yükselen bankanın toplam müşteri mevduatındaki pazar payı yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Konsolide aktif büyüklüğünü yüzde 20 artış ile 393,4 milyar TL’ye çıkaran Türkiye'nin "en büyük" 3. özel bankası Yapı Kredi'nin net karı ise 1 milyar 241 milyon TL oldu.

- "KOBİ Değer Kredisi’nde pazar payımızı yüzde 16’ya taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın 75. yılını kutladığı 2019 yılına güçlü bir performansla başladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: