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Yapı Kredi'den "IT's My Life" buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

Yapı Kredi CIO'su Cengiz Arslan: - "Ülkemizin geleceğine yön verecek öncü kurumlardan IT profesyonellerini bir araya getirdiğimiz 'IT's My Life' buluşmasını tam 9 yıldır sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, gelenekselleşen "IT's My Life Yapı Kredi Bilişim Teknolojileri Buluşması"nın 9'uncusunu gerçekleştirdi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, bilişim teknolojileri sektörünün önde gelen 24 şirketinden konuşmacılar, 3 farklı salonda eş zamanlı olarak düzenlenen "Geleceği Şekillendiren Teknoloji Trendleri", "Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik Trendleri" ve "Bilim Kurgudan Gerçeğe: Yapay Zeka ve İleri Analitik" başlıklı oturumlarda son trendleri değerlendirirken, gelecek beklentilerini paylaştı.

Yapı Kredi Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) Cengiz Arslan, "IT's My Life" buluşmalarıyla bilişim teknolojileri alanında önde gelen kurumları buluşturmayı ve bilgi paylaşımı ile tüm katılımcılara katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşen dünyada insan hayatına değer katacak teknolojilere odaklanmak ve teknoloji gündemini yakalamak tüm sektörler için hayati önem taşıyor. Yeni teknolojileri altyapılarına doğru şekilde entegre edebilen kurumlar, geleceğe sağlam adımlarla hazırlanıyor. Dijitalleşme, birçok ürün ve hizmet ile operasyonel sürecin yeniden tasarlanmasına olanak tanırken, bilişim alanında da hızla gelişen teknolojilere uyum sağlama yeteneğinin önemi artıyor.

Yeniliklere öncülük eden kurumların, bilişim teknolojisi ekipleriyle birlikte değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için her zamankinden daha çevik ve esnek olmaları, sektörün dinamiklerini yakından takip etmeleri gerekiyor. İşte bu doğrultuda ülkemizin geleceğine yön verecek öncü kurumlardan IT profesyonellerini bir araya getirdiğimiz 'IT's My Life' buluşmasını tam 9 yıldır sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Teknolojinin dününü, bugününü ve geleceğini 360 derece konuştuğumuz bu önemli etkinliği uzun yıllardır kesintisiz olarak Yapı Kredi bankacılık üssünde düzenlemekten gurur duyuyoruz."

"IT's My Life"ta bu yıl geleceğin teknoloji trendlerine, siber güvenliğe ve yapay zekaya odaklandıklarını aktaran Arslan, "Aynı anda 3 farklı salonda düzenlenecek paralel etkinlikler ile ufkumuzu açacak ve geleceğe ışık tutacak sunumlar izleyeceğiz. Blockchain’den açık bankacılığa, yapay zekadan siber güvenliğe katılımcılara farklı konularda çok yönlü bakış açıları kazandıran bu özel buluşma önümüzdeki senelerde de bilişim sektöründen profesyonelleri bir araya getirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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