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Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması zorunluluğu yürürlüğe girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bir açıklama yayımlayarak, yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında müteahhitlerden sınıflandırma zorunluğu istenmesine başlandığını duyurdu.2 Mart 2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması’ hakkındaki yönetmeliğin bazı hükümleri 2 Haziran 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.Yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında müteahhitlerden sınıflandırma zorunluğu istenmesine ise 02 Eylül 2019 tarihi itibari ile başlandı.Müteahhitler sınıflarına göre iş alabileceklerBuna göre; 02 Eylül 2019 tarihinden itibaren düzenlenecek yapı ruhsatlarında, yapı müteahhitlerinin sınıflarının belirlenmiş olması ve kayıtlarının tutulması gerekiyor.

Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması zorunluluğu yürürlüğe girdi

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bir açıklama yayımlayarak, yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında müteahhitlerden sınıflandırma zorunluğu istenmesine başlandığını duyurdu.
2 Mart 2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması’ hakkındaki yönetmeliğin bazı hükümleri 2 Haziran 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.
Yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında müteahhitlerden sınıflandırma zorunluğu istenmesine ise 02 Eylül 2019 tarihi itibari ile başlandı.

Müteahhitler sınıflarına göre iş alabilecekler
Buna göre; 02 Eylül 2019 tarihinden itibaren düzenlenecek yapı ruhsatlarında, yapı müteahhitlerinin sınıflarının belirlenmiş olması ve kayıtlarının tutulması gerekiyor. Yapı müteahhitlerinin Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek Yetki Belgesi gruplarını tayin ettirmeleri gerekiyor. Yapı müteahhitleri, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A-B-C-D-E-F-G ve H grubu olarak sınıflandırılacaklar. Müteahhitlerin, sınıflarının belirtmiş olduğu azami iş miktarlarının üzerinde ise iş alamayacakları duyuruldu. Bu yönetmelik gereği İl Müdürlüğüne iki adet müteahhitlik sınıflandırma ve belgelendirme komisyonu teşkil edildi. Çanakkale’de faaliyet gösteren müteahhitlik firmaları, yönetmelikte belirtilen belgeler ile birlikte İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları durumunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra müteahhitlik sınıfları belirlenebilecek. Müteahhitlik yetki sınıfları her müteahhit için 5 yıl geçerli olacak. Belge süresi dolan müteahhit, 5 yılın sonunda belge yenilemesi için yeniden müracaat yapabilecek.

Geçici Müteahhitlik Yapılabilecek
Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya ilişkin olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek.

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