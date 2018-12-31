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Yapılacak dev geminin gövdesi Boğaz'dan böyle geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:45 | Son Güncelleme

BÜNYESİNDE birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının 2020 yılında yolcu taşıması planlanan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' isimli gemisinin gövdesi, römorkörler yardımı ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.  Geminin gövdesi, monte edileceği İtalya'nın Monfalcone Limanına götürülmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 14.00, Marmara Denizi'ne ise 16.30 sıralarında girdi.  Mehmetçik adlı römorkör ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gövdeyi Boğaz'dan Paraggi adlı römorkör zincirle çekerek geçirdi.

Yapılacak dev geminin gövdesi Boğaz'dan böyle geçti

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA) BÜNYESİNDE birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının 2020 yılında yolcu taşıması planlanan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' isimli gemisinin gövdesi, römorkörler yardımı ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Geminin gövdesi, monte edileceği İtalya'nın Monfalcone Limanına götürülmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 14.00, Marmara Denizi'ne ise 16.30 sıralarında girdi. Mehmetçik adlı römorkör ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gövdeyi Boğaz'dan Paraggi adlı römorkör zincirle çekerek geçirdi. Gemi gövdesinin üzerinde çok sayıda işçinin olduğu görüldü.

(FOTOĞRAF)

Yapılacak dev geminin gövdesi Boğaz'dan böyle geçtiYapılacak dev geminin gövdesi Boğaz'dan böyle geçtiYapılacak dev geminin gövdesi Boğaz'dan böyle geçti

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