Yapılan araştırmalar oldukça şaşırttı! Yeni bebek sahibi olanların beyninde küçülme görülüyor

Yeni bir bebek tüm evin düzeninin değişmesine neden olabiliyor. Uykudan yemek düzenine kadar yaşanan değişimler siz fark etmeseniz de sağlığınızda da görülüyor. Önceden yapılan araştırmalar anneliğin kadınların beyinlerinin yapısını değiştirebileceğini göstermişti. Bu sefer ise babalar üzerinde araştırma yapıldı. Madrid'deki Carlos III Sağlık Enstitüsü'nden araştırmacılar, ilk kez baba olanların, çocukları doğduktan sonra kortikal hacmin bir veya iki yüzdesini kaybettiğini buldu.

ARAŞTIRMA HAMİLELİKTEN ÖNCE VE DOĞUMDAN SONRA YAPILDI

Araştırmada, araştırmacılar ilk kez 40 heteroseksüel babanın beyinlerini değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullandılar. Babaların yarısı İspanya'da yaşıyordu ve eşlerinin hamileliklerinden önce ve doğumdan birkaç ay sonra tekrar beyin taramalarına katıldılar. Diğer yarısı ABD'de yerleşikti ve eşlerinin hamileliğinin orta-geç evrelerinde ve daha sonra doğumdan yedi ila sekiz ay sonra beyin taramalarına katıldı. Bu arada İspanya'da çocuğu olmayan 17 erkeğin de beyinleri kontrol grubu olarak tarandı.

BEYNİN SOSYAL KISMINDA DEĞİŞİMLER GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, taramaları kullanarak erkeklerin beyinlerinin hacmini, kalınlığını ve yapısal özelliklerini ölçtüler. Sonuçlar, erkeklerin, kadınlar gibi limbik subkortikal ağlarında değişiklik yaşamadıklarını ortaya koydu. Bununla birlikte, kortikal gri cevherlerinde - beynin sosyal anlayışla ilgili alanı olan beyin değişikliklerinin belirtilerini gösterdiler. Ayrıca görsel sistemlerinin hacminde azalmalar gösterdiler.

NEDENİ BEBEKLERİYLE İLETİŞİM KURABİLMENİN KOLAYLAŞMASI OLABİLİR

Bunun nedeni belirsizliğini koruyor olsa da araştırmacılar, değişikliğin babaların çocuklarıyla bağlantı kurmasını kolaylaştırabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, "Bu bulgular, babaların bebeklerini tanımalarına ve buna göre yanıt vermelerine yardımcı olmada görsel sistemin benzersiz bir rolünü önerebilir, gelecekteki çalışmalarla doğrulanacak bir hipotez" dedi. 'Babalıkla ilişkili yapısal değişikliklerin ebeveynliğe ve çocuk sonuçlarına nasıl dönüştüğünü anlamak, büyük ölçüde keşfedilmemiş bir konudur ve gelecekteki araştırmalar için heyecan verici yollar sağlar.'



