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Yapılan dolgu sonrası dudakları bu hale geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 12:36 | Son Güncelleme

Tasarımcı Ece Deniz dudak dolgusu yaptırdığı ve dudaklarında enfeksiyon oluştuğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Şüpheli doktorun verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli, “Müşteki, dudakta ortaya çıkan probleme kendi kusuruyla sebebiyet vermiştir. Başka bir yerde muayene olmuş ve işlem yaptırmış olma ihtimali bulunmaktadır. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Yapılan dolgu sonrası dudakları bu hale geldi!

İstanbul’da yaşayan tekstil tasarımcısı Ece Deniz, sosyal medya hesabı üzerinden bulduğu Nişantaşı’nda bulunan bir estetik merkezine giderek dudak dolgusu yaptırmıştı. Şüpheli doktor M.K., tarafından 2 ay ara ile yapılan işlemin ardından Deniz’in dudaklarında reaksiyon oluşmuştu. Deniz, şüpheli tarafından kendisine verilen antibiyotiğin ve eritme işleminin sonuç vermemesi üzerine avukatı Melda Merve Tekcan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na doktor hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli doktor M.K., geçtiğimiz günlerde ifade verdi.

"MEMNUN ŞEKİLDE MUAYENEHANEDEN AYRILMIŞTIR"

Şüpheli operatör doktor M.K. ifadesinde, “Müşteki Ece Deniz’e 5 Ocak 2018 tarihinde muayenehanemde lokal anestezi altında dudak dolgusu yapılmıştır. Hasta işlem sonrasında problem olmadan muayenehaneden uğurlanmıştır. Daha sonra hasta, yapılan dolgu işleminden çok memnun olduğu için 23 Mart 2018’de muayenehaneme geldi ve hastaya lokal anestezi altında dudak dolgusu işlemi uygulandı. Hasta yine işlem sonrasında memnun şekilde muayenehaneden ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.

Müşteki Ece Deniz’in dudaklarında topaklanma olduğunu belirterek geldiğini söyleyen şüpheli, “Kendisine 7 Temmuz 2018 tarihinde lokal anestezi altında, topaklanma işlemi uygulanmıştır. Olası bir alerjik reaksiyonunun ve enfeksiyonun önüne geçmek için antibiyotik ve antienflamatuvar içeren reçete düzenlenip kendisine verilmiştir. Aynı işlem topaklanmanın geçmemesi üzerine 4 Ağustos 2018 tarihinde yeniden uygulanmış ve reçete verilmiştir” diye belirtti.

"HATAM BULUNMAMAKTADIR"

İfadesinde bir hatasının olmadığını iddia eden şüpheli, “Hasta 27 Eylül 2018 tarihinde kontrole gelmiş ve neredeyse topraklamanın kalmadığı, dudak şeklinin gayet normal olduğu, sadece minik minik yüzeysel topaklanmaların olduğu görülmüş ve hastaya herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Hastaya uygulanan işlemde herhangi bir kusurum ve hatam bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

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Topaklanma olayının vücudun başka yerindeki uçuk, yara ve yüzeysel tahriş sonucu ortaya çıkabileceğini kaydeden şüpheli, "Kaldı ki müşteki, dudakta ortaya çıkan probleme kendi kusuruyla sebebiyet vermiştir. Başka bir yerde muayene olmuş ve işlem yaptırmış olma ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca müşteki, kendi vücudundan kaynaklanabilecek alerjik ve diğer reaksiyonlar hakkında bilgilendirilmiştir. Bu nedenle hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.
Öte yandan dosya, müşteki Ece Deniz’in rapor alması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

(İHA)


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