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Yapılandırma başvuruları 1 ay daha uzatıldı

ADANA HABERLERİ  | 07.01.2021 14:33 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren vergi borcu yapılandırma başvurularının bir ay daha uzatıldığını bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamada, yapılandırma süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, belediyeye borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Yüreğir Belediyesi, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren vergi borcu yapılandırma başvurularının bir ay daha uzatıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, yapılandırma süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, belediyeye borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiği ifade edildi. 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçları 18 taksitle yapılandırılıyor.
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, bu kanundan yararlanmak için 31 Ocak 2021 tarihine kadar belediyeye müracaatlarını yapmaları gerekiyor.
31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçları kapsayan yapılandırmada; peşin ödeme veya 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitlendirme imkanı sağlanıyor.

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