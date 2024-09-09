MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yapımcı Faruk Turgut ilk kez açıkladı! Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i bakın nasıl keşfedilmiş...

Yapımcı Faruk Turgut ilk kez açıkladı! Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i bakın nasıl keşfedilmiş...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.09.2024 17:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar dizilerinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Mina Demirtaş'ın nasıl keşfedildiğini ilk kez anlattı.

Yapımcı Faruk Turgut ilk kez açıkladı! Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i bakın nasıl keşfedilmiş...

Kızıl Goncalar dizisinde Özgü Namal'ın hayat verdiği Meryem karakterinin kızı Zeynep rolüyle severek izlediğimiz oyuncu Mina Demirtaş, dizinin başlamasıyla birlikte başarılı performansıyla herkesi büyülemişti.

Dizinin 2. sezon hazırlıkları devam ederken Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, Mina Demirtaş'ın nasıl keşfedildiğini ilk kez açıkladı.

s-f0d69c727fbd2e25eefc0ca39459dca3876e1dbb

Çok iyi cast çalışması yaptığını söyleyen Turgut, "Kızıl Goncalar'da ince eleyip sık dokuduk. Mesela Zeynep'i ben bir tane bağımsız filmde gördüm. Çok duru, çok farklı bir duruşu olan güzelliği olan bir kızımız. 'Bu olmalı Zeynep' dedik ve onun üstüne gittik. İyi ki de olmuş." dedi.

xfghfghfg

MÜJDE UZMAN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yine aynı programda oyuncularla ilgili açıklama yapan Turgut, Müjde Uzman'la ilgili "2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
En Çok Okunan Haberler
İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı

İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı

Önce Galip Ensarioğlu şimdi de Suna Kepolu! Cenazede hatıra fotoğrafı...

Önce Galip Ensarioğlu şimdi de Suna Kepolu! Cenazede hatıra fotoğrafı...

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

Narin cinayetinde ilk itiraf: Cesedi bana verdi

Narin cinayetinde ilk itiraf: Cesedi bana verdi

Erdoğan'a teğmen Ebru Eroğlu ile karelerini hatırlatarak yüklendi

Erdoğan'a teğmen Ebru Eroğlu ile karelerini hatırlatarak yüklendi

Narin'in köyü Tavşantepe ile ilgili 2018'deki haber dikkat çekti!

Narin'in köyü Tavşantepe ile ilgili 2018'deki haber dikkat çekti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.