Yapımcı Faruk Turgut ilk kez açıkladı! Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i bakın nasıl keşfedilmiş...

Kızıl Goncalar dizisinde Özgü Namal'ın hayat verdiği Meryem karakterinin kızı Zeynep rolüyle severek izlediğimiz oyuncu Mina Demirtaş, dizinin başlamasıyla birlikte başarılı performansıyla herkesi büyülemişti.

Dizinin 2. sezon hazırlıkları devam ederken Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, Mina Demirtaş'ın nasıl keşfedildiğini ilk kez açıkladı.

Çok iyi cast çalışması yaptığını söyleyen Turgut, "Kızıl Goncalar'da ince eleyip sık dokuduk. Mesela Zeynep'i ben bir tane bağımsız filmde gördüm. Çok duru, çok farklı bir duruşu olan güzelliği olan bir kızımız. 'Bu olmalı Zeynep' dedik ve onun üstüne gittik. İyi ki de olmuş." dedi.

MÜJDE UZMAN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yine aynı programda oyuncularla ilgili açıklama yapan Turgut, Müjde Uzman'la ilgili "2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak." ifadelerini kullanmıştı.