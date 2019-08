Yapımcı Weinstein Yeni Tecavüz İddialarını Reddetti 

Cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla New York’ta tutuksuz yargılanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında hazırlanan yeni iddianamedeki suçlamalar nedeniyle yeniden hakim karşısına çıktı.

Weinstein’ın cinsel taciz skandalını, 2017 yılının Ekim ayında New York Times gazetesi ortaya çıkartmıştı.

Uluslararası #MeToo kampanyası

Kadına yönelik tacize sessiz kalınmaması için başlatılan #MeToo kampanyası, Amerika sınırlarını aşarak dünyaya yayılmıştı.

Dünyanın birçok kentinde düzenlenen #MeToo kampanyalarında kadınlara yönelik taciz ve cinsel istismar protesto edilmişti.

Bir dönemin ünlü film yapım firması Miramax’ın sahibi olan Weinstein, Shakespeare in Love, The King's Speech ve The Artist gibi filmlere imza atmıştı. Weinstein’ın 1970 yılında kurduğu film yapım firması, 80’den fazla Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

Hollywood’un dahi yapımcısı olarak tanımlanan Weinstein, tutuksuz olarak yargılandığı davada GPS kontrolü kaydıyla bir milyon kefalet bedeliyle serbest bırakılmıştı. Weinstein, Rıza Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman gibi ünlü ceza avukatları tarafından savunuluyor.