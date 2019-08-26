Yapımcı Weinstein Yeni Tecavüz İddialarını Reddetti 

Bir dönem Hollywood’un en ünlü film yapımcılarından olan Weinstein, onlarca kadın tarafından cinsel taciz ve tecavüzle suçlanmıştı.

Savcılık yapımcı Weinstein’ın 1993 yılında Manhattan’daki evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Soprano dizinin oyuncusu Annabella Sciorra’nın, jüri karşısında ifade vereceğini açıkladı.

Hakim James Berke, 67 yaşındaki Weistein’a iki kadına şiddet kullanarak tecavüz edip etmediğini sordu. Weinstein, bu iddiaları kabul etmediğini belirterek, “Suçsuzum” dedi.

Bir milyon dolar kefalet ödedikten sonra tutuksuz yargılanan Weinstein, hakkındaki iki ayrı yeni tecavüz suçlamasını reddetti.

Manhattan’da yapılan duruşmada yeniden hakim karşısına çıkan Weinstein, 2006 ve 2013 yıllarında iki ayrı kadına şiddet kullanarak tecavüz etmekle suçlandı.

Weinstein’in şikayetçi bazı kadınlarla 44 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı iddia edilmiş, şikayetçi kadınlarla yapılan görüşmeler sonucu uzlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. Weinstein’ın avukatları hakime bazı mağdurlarla tazminat konusunda uzlaştıklarını ifade etmişti. Bu mağdurlara ödenecek tazminatların Weinstein’in şirketlerinin sigorta poliçelerinden sağlanacağı belirtilmişti.

Eski yapımcının kadınlarla mahkeme dışında çözüm için tazminat ödemeyi kabul ettiği anlaşmanın Weinstein hakkında devam eden diğer davalarla ilgisi olmadığı belirtilmiş, davada şikayetçi olmayan ancak mağdur olduğunu iddia eden iki ayrı kadınla tazminat karşılığında uzlaşıldığı ifade edilmişti.

Hakkında tecavüz, kadınları zorla alıkoyma gibi ceza davaları süren Weinstein bu suçlamaları reddetmiş, hiçbir kadınla isteği dışında ilişkide bulunmadığını söylemişti.

Aralarında birçok ünlü oyuncunun da bulunduğu 80’den fazla kadın Weinstein tarafından cinsel tacize uğradıklarını öne sürmüştü

Weinstein’ın cinsel taciz skandalını, 2017 yılının Ekim ayında New York Times gazetesi ortaya çıkartmıştı.