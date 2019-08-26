HABER

Yapımcı Weinstein Yeni Tecavüz İddialarını Reddetti 

26.08.2019 23:58 | Son Güncelleme

Cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla New York’ta tutuksuz yargılanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında hazırlanan yeni iddianamedeki suçlamalar nedeniyle yeniden hakim karşısına çıktı

Yapımcı Weinstein Yeni Tecavüz İddialarını Reddetti 

Cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla New York’ta tutuksuz yargılanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında hazırlanan yeni iddianamedeki suçlamalar nedeniyle yeniden hakim karşısına çıktı.

Manhattan’da yapılan duruşmada yeniden hakim karşısına çıkan Weinstein, 2006 ve 2013 yıllarında iki ayrı kadına şiddet kullanarak tecavüz etmekle suçlandı.

Bir milyon dolar kefalet ödedikten sonra tutuksuz yargılanan Weinstein, hakkındaki iki ayrı yeni tecavüz suçlamasını reddetti.

Hakim James Berke, 67 yaşındaki Weistein’a iki kadına şiddet kullanarak tecavüz edip etmediğini sordu. Weinstein, bu iddiaları kabul etmediğini belirterek, “Suçsuzum” dedi.

Hakim Berke, Weinstein’ın 9 Eylül’de başlayacak jürili duruşmalarını erteleyerek, önümüzdeki yılın Ocak ayında yapılmasına hükmetti.

Savcılık yapımcı Weinstein’ın 1993 yılında Manhattan’daki evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Soprano dizinin oyuncusu Annabella Sciorra’nın, jüri karşısında ifade vereceğini açıkladı.

Bir dönem Hollywood’un en ünlü film yapımcılarından olan Weinstein, onlarca kadın tarafından cinsel taciz ve tecavüzle suçlanmıştı.

Weinstein’in şikayetçi bazı kadınlarla 44 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı iddia edilmiş, şikayetçi kadınlarla yapılan görüşmeler sonucu uzlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. Weinstein’ın avukatları hakime bazı mağdurlarla tazminat konusunda uzlaştıklarını ifade etmişti. Bu mağdurlara ödenecek tazminatların Weinstein’in şirketlerinin sigorta poliçelerinden sağlanacağı belirtilmişti.

Eski yapımcının kadınlarla mahkeme dışında çözüm için tazminat ödemeyi kabul ettiği anlaşmanın Weinstein hakkında devam eden diğer davalarla ilgisi olmadığı belirtilmiş, davada şikayetçi olmayan ancak mağdur olduğunu iddia eden iki ayrı kadınla tazminat karşılığında uzlaşıldığı ifade edilmişti.

Hakkında tecavüz, kadınları zorla alıkoyma gibi ceza davaları süren Weinstein bu suçlamaları reddetmiş, hiçbir kadınla isteği dışında ilişkide bulunmadığını söylemişti.

Aralarında birçok ünlü oyuncunun da bulunduğu 80’den fazla kadın Weinstein tarafından cinsel tacize uğradıklarını öne sürmüştü

Weinstein’ın cinsel taciz skandalını, 2017 yılının Ekim ayında New York Times gazetesi ortaya çıkartmıştı.

Uluslararası #MeToo kampanyası

Kadına yönelik tacize sessiz kalınmaması için başlatılan #MeToo kampanyası, Amerika sınırlarını aşarak dünyaya yayılmıştı.

Dünyanın birçok kentinde düzenlenen #MeToo kampanyalarında kadınlara yönelik taciz ve cinsel istismar protesto edilmişti.

Bir dönemin ünlü film yapım firması Miramax’ın sahibi olan Weinstein, Shakespeare in Love, The King's Speech ve The Artist gibi filmlere imza atmıştı. Weinstein’ın 1970 yılında kurduğu film yapım firması, 80’den fazla Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

Hollywood’un dahi yapımcısı olarak tanımlanan Weinstein, tutuksuz olarak yargılandığı davada GPS kontrolü kaydıyla bir milyon kefalet bedeliyle serbest bırakılmıştı. Weinstein, Rıza Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman gibi ünlü ceza avukatları tarafından savunuluyor.

Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
Macron eşinin yaşıyla alay eden Bolsonaro'ya 'saygısız' dediMacron eşinin yaşıyla alay eden Bolsonaro'ya 'saygısız' dedi
G7 Ülkelerinden Amazon Yağmur Ormanları İçin 20 Milyon Dolarlık YardımG7 Ülkelerinden Amazon Yağmur Ormanları İçin 20 Milyon Dolarlık Yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Fenerbahçe için bomba iddia

Fenerbahçe için bomba iddia

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Pentagon'dan F-35 açıklaması

Pentagon'dan F-35 açıklaması

İsrailli bakandan skandal 'Türkiye' talimatı

İsrailli bakandan skandal 'Türkiye' talimatı

İsrail Şam yakınlarında İran kuvvetlerini vurdu!

İsrail Şam yakınlarında İran kuvvetlerini vurdu!

İki lider arasındaki kavga çirkinleşti!

İki lider arasındaki kavga çirkinleşti!

Savaş uçağının denize düşme anı kamerada

Savaş uçağının denize düşme anı kamerada

Maduro’dan gaz dolum tesisindeki patlama için sabotaj suçlaması

Maduro’dan gaz dolum tesisindeki patlama için sabotaj suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.