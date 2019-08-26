Yapımcı Weinstein Yeni Tecavüz İddialarını Reddetti 

Cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla New York’ta tutuksuz yargılanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında hazırlanan yeni iddianamedeki suçlamalar nedeniyle yeniden hakim karşısına çıktı.
Manhattan’da yapılan duruşmada yeniden hakim karşısına çıkan Weinstein, 2006 ve 2013 yıllarında iki ayrı kadına şiddet kullanarak tecavüz etmekle suçlandı.
Bir milyon dolar kefalet ödedikten sonra tutuksuz yargılanan Weinstein, hakkındaki iki ayrı yeni tecavüz suçlamasını reddetti.
Hakim James Berke, 67 yaşındaki Weistein’a iki kadına şiddet kullanarak tecavüz edip etmediğini sordu. Weinstein, bu iddiaları kabul etmediğini belirterek, “Suçsuzum” dedi.
Hakim Berke, Weinstein’ın 9 Eylül’de başlayacak jürili duruşmalarını erteleyerek, önümüzdeki yılın Ocak ayında yapılmasına hükmetti.
Savcılık yapımcı Weinstein’ın 1993 yılında Manhattan’daki evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Soprano dizinin oyuncusu Annabella Sciorra’nın, jüri karşısında ifade vereceğini açıkladı.
Bir dönem Hollywood’un en ünlü film yapımcılarından olan Weinstein, onlarca kadın tarafından cinsel taciz ve tecavüzle suçlanmıştı.
Weinstein’in şikayetçi bazı kadınlarla 44 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı iddia edilmiş, şikayetçi kadınlarla yapılan görüşmeler sonucu uzlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. Weinstein’ın avukatları hakime bazı mağdurlarla tazminat konusunda uzlaştıklarını ifade etmişti. Bu mağdurlara ödenecek tazminatların Weinstein’in şirketlerinin sigorta poliçelerinden sağlanacağı belirtilmişti.
Eski yapımcının kadınlarla mahkeme dışında çözüm için tazminat ödemeyi kabul ettiği anlaşmanın Weinstein hakkında devam eden diğer davalarla ilgisi olmadığı belirtilmiş, davada şikayetçi olmayan ancak mağdur olduğunu iddia eden iki ayrı kadınla tazminat karşılığında uzlaşıldığı ifade edilmişti.
Hakkında tecavüz, kadınları zorla alıkoyma gibi ceza davaları süren Weinstein bu suçlamaları reddetmiş, hiçbir kadınla isteği dışında ilişkide bulunmadığını söylemişti.
Aralarında birçok ünlü oyuncunun da bulunduğu 80’den fazla kadın Weinstein tarafından cinsel tacize uğradıklarını öne sürmüştü
Weinstein’ın cinsel taciz skandalını, 2017 yılının Ekim ayında New York Times gazetesi ortaya çıkartmıştı.
Uluslararası #MeToo kampanyası
Kadına yönelik tacize sessiz kalınmaması için başlatılan #MeToo kampanyası, Amerika sınırlarını aşarak dünyaya yayılmıştı.
Dünyanın birçok kentinde düzenlenen #MeToo kampanyalarında kadınlara yönelik taciz ve cinsel istismar protesto edilmişti.
Bir dönemin ünlü film yapım firması Miramax’ın sahibi olan Weinstein, Shakespeare in Love, The King's Speech ve The Artist gibi filmlere imza atmıştı. Weinstein’ın 1970 yılında kurduğu film yapım firması, 80’den fazla Oscar ödülünün sahibi olmuştu.
Hollywood’un dahi yapımcısı olarak tanımlanan Weinstein, tutuksuz olarak yargılandığı davada GPS kontrolü kaydıyla bir milyon kefalet bedeliyle serbest bırakılmıştı. Weinstein, Rıza Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman gibi ünlü ceza avukatları tarafından savunuluyor.
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