Antalya’da yapımı tamamlandı: Bin ton ağırlığında, 'dünyanın en büyüğü'! İşte maliyeti...

Aktarılan bilgilere göre, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki tersanede yapımına başlanan tur teknesi 15 ayda tamamlandı. Tekne dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyor. Bin 163 kişilik kapasiteye sahip tur teknesi bin ton ağırlığına sahip ve 50 personel ile çalışacak.

KAÇ MİLYON TL'YE MAL OLDU? İŞTE CEVABI...

130 milyon TL’ye mal olan tur teknesinin yapımı ise 15 ayda tamamlandı. Dualar eşliğinde kurban kesilmesinin ardından tekne suya indirildi.

İç dekorasyon ve dizaynı ise su üzerinde tamamlanacak olan teknenin yaz sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor. (İHA)

