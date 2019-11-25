Yapımında sadece et ve tuz kullanılıyor, 2019 yılında satış rekoru kırıldı

Sivas’ın yöresel lezzetlerinden ‘Sivas Köftesi’, 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde ortalama günlük 10 ton tüketilerek satış rekorunu kırdı.

Dünyaca ünlü bir marka haline gelmesi amacıyla Türk Patent Enstitüsüne başvurularak 2010 yılında tescil ettirilen ’Sivas köftesine’ ilgi günden güne artıyor. Sadece et ve tuz kullanılarak yapılan köfte, 2019 yılında günde yaklaşık 10 ton tüketildi. Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında şehirde artan nüfusun etkisiyle tüketim yaz aylarında günlük 14 tonu buldu. Lezzeti ile iştah kabartan Sivas Köftesinin satışı, 36 adet tescilli satış noktasında, kentte hizmet veren 400 lokanta da ve Türkiye genelinde bir çok lokantada satılıyor. Sivas dışında birçok ilde de satışı yapılan Sivas Köftesinin müdavimleri her geçen gün artıyor.

“Eti en az 1 gün dinlendiriliyor”

Köftenin hazırlanışında kullanılan düve etinin, yağlarından ve sinirlerden temizlenmesinin ardından kıyma makinesinden geçirildiğini belirten Sivas Köftesi ustası Erman Koçan, kıyma halinde etin 1 gün dinlendirildiğini belirtip, “İlk önce etimizi kasaptan düve eti olarak seçiyoruz. Etimizi ayıklayıp, yağını temizledikten sonra tuz atıp, kıyma makinesinde çekiyoruz. Çektiğimiz eti yoğurarak 1’er kiloluk topaklar haline getiriyoruz. Topaklar haline gelen etimizi en az 1 gün dinlendiriyoruz. İkinci aşama olarak da tekrar çekip, tıpışlayarak yapıyoruz. Tıpışlamanın ardından ise köfte haline geliyor” dedi.