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Yapışık dördüz yavru kediler ameliyatla birbirinden ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 20:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yapışık dördüz kedi yavruları, bir veteriner kliniğinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından birbirinden ayrıldı.Beyşehir kent merkezinde bir hayvansever tarafından Emirhan Cumbul’a ait veteriner kliniğine yapışık dördüz kedi yavruları getirildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yapışık dördüz kedi yavruları, bir veteriner kliniğinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından birbirinden ayrıldı.
Beyşehir kent merkezinde bir hayvansever tarafından Emirhan Cumbul’a ait veteriner kliniğine yapışık dördüz kedi yavruları getirildi. Yapışık kediler, gerçekleştirilen ameliyat sonrasında birbirinden ayrılabildi. Ameliyat sonrasında 3 yavru kedi sağlıklı bir şekilde birbirinden ayrılırken, göbek bölgesinin bir bölümü olmadığı için hayatta olmayan yavru kedi ise veteriner hekim tarafından inceleme yapılmak üzere alıkonuldu.
Veteriner hekim Cumbul, bir hayvansever tarafından işyerine bir yumak kedi getirildiğini anlatarak, “İlk başta kedilerin göbek bölgesinden birbirine bağlı olduğunu düşündüm. İp gibi bir şeyle muayenemizi yaptığımızda göbek, yani göbek kordonlarının birleşik olduğunu fark edince ayırmak için hemen ameliyata aldık” dedi.
İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını aktaran Cumbul, şunları kaydetti:
“Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Ameliyatlarını gerçekleştirince üç tane tam yavru, bir tane de göbek bölgesinden ön tarafı olmayan bir yavru, o zaten o şekilde doğmuş. Üç yavruyu ise sağlıklı bir şekilde çıkardık, başarılı bir operasyon gerçekleşti. Tekrar bize getiren hayvansevere teslim ettik, o da bakımını üstlendi sağolsun. Şu anda bir sıkıntı yok, sağlık durumları iyi” şeklinde konuştu.
Emirhan Cumbul, yavru kedilerin birleşiminin anne karnında olacağını düşünmediğini de dile getirirken, “Anne karnında olmuş diyor görenler, onlar doğum anını görmüş ama ben o şekilde bir doğum olacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimal doğumdan sonra bir yapışma olmuş. Çünkü bize geldiklerinde iki ya da üç günlüktü. Büyük ihtimal doğumdan sonra oluşmuş bir olay diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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