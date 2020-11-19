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Yapışık ikizlere 11 saatlik operasyon!

19.11.2020 16:38 | Son Güncelleme:
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Yapışık ikizlere 11 saatlik operasyon!

Anne karnında konulan tanı üzerine dünyaya gelen yapışık ikizler, doğumdan 1 hafta sonra 11 saatlik operasyonla birbirlerinden ayrıldı. Karın ve göğüs bölgelerinden yapışık oldukları anlaşılan ikiz kız bebeklerden biri sağlıklı olarak ameliyattan çıkarken diğerinin tamamlayıcı kalp ameliyatı ile sağlığına kavuşturulması planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde anne karnında tanısı konulan, karın ve göğüs bölgesinden yapıșık ikiz kız bebekler, 1 Kasım'da Cerrahpașa'da dünyaya geldi.

Bebeklerden birinde kardiyak anomali (büyük arter transpozisyonu) adı verilen ağır doğumsal sorun tespit edilmesi üzerine bebeklerin ayrılması operasyonu öne çekildi. İkizler, 12 Kasım'da çocuk ve plastik cerrahi ekiplerince gerçekleștirilen operasyonla birbirinden ayrıldı.

Operasyonda Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gonca Topuzlu Tekant, Doç. Dr. Șenol Emre, Doç. Dr. Rahșan Özcan, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Bağhaki ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Çiğdem Tütüncü ve Doç. Dr. Pınar Kendigelen görev aldı.

Siyam ikizi bebekler doğumdan 8 gün sonra ayrıldı

Şu an hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan ikizlerin klinik durumlarının olağan seyrinde devam ettiği belirtildi.

'CERRAHPAŞA TARİHİNDE İKİNCİ KEZ SİYAM İKİZLERİNİN BAŞARILI AMELİYATI YAPILDI'

Ameliyata ilişkin fakültenin Türkçe Tıp Binası Ekrem Kadri Unat Amfisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İÜC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, bundan yaklaşık 20 yıl önce benzeri bir olguyu başarılı şekilde tedavi ettiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Çetinkale, 20 yıl önce gerçekleşen vakada da benzeri bir yol izlendiğini aktararak, bugün üniversite öğrencileri olarak hayatlarına devam eden bu hastalarını hala yakından takip ettiklerini kaydetti.

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Çetinkale, "Bir hafta önce gerçekleşen ameliyatla Cerrahpaşa tarihinde ikinci kez siyam ikizlerinin başarılı ameliyatı yapıldı." dedi.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da ameliyatı gerçekleştiren farklı birimlerden 60 hekim ile sürece katkıda bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Bağhaki, Çanakkale'de anne karnındayken tanıları konan yapışık ikizlerin fakültelerinin Kadın Doğum Ana Bilim Dalına yönlendirildiklerini aktardı.

Siyam ikizi bebekler doğumdan 8 gün sonra ayrıldı

Kadın doğum, çocuk hastalıkları ve çocuk cerrahisi bilim dallarından hekimlerin doğum öncesinde hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini anlatan Bağhaki, şunları kaydetti:

"Çocuk ve plastik cerrahi ile anestezi ana bilim dalından ve farklı branşlardan meslektaşlarımızla geçen hafta ayrılma operasyonunu gerçekleştirdik. İki bebekten birinin doğumsal kalp problemi olması sebebiyle 1 haftalıkken bu operasyonunu yapmak zorundaydık. Her şey planladığımız gibi ilerledi. Şu an sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda takiplerine devam ediliyor. Her şey yolunda giderse de biri zaten sağlıklı olarak buradan taburcu olacak, diğeri için de tamamlayıcı kalp ameliyatını gerçekleştirmek üzere planlamayı yapacağız."

(AA-DHA)

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