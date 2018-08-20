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Yapıştırıcı kokladığı iddia edilen asker, oteli yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

MALATYA'da kaldığı otelin birinci katında uçucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.Ç.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kaldığı otelin birinci katında uçucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.Ç. (19), kazayla yangın çıkardı. Kent merkezinde korkuya yol açan otel yangınında alevlerin yükselmesiyle 14 müşteri önce en üst kata çıkarıldı, alevler azalınca tahliye edildi, 2 müşteri ise dumandan etkilendi. Yangın, akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Asker olduğu belirtilen M.Ç., akşam saatlerinde otelin birinci katındaki 105 numaralı odayı tuttu. Otele giriş yaptıktan 2 buçuk saat sonra kaldığı odadan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın artmasıyla alevler büyüyünce otelde kalan diğer 14 müşteri binanın en üst 8'inci katına çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almasının ardından sonra en üst kata çıkarılan müşteriler tahliye tek tek edildi. Otelden çıkarılan müşterilerden S.A., ile M.E. dumandan etkilendi. Olay sonrası otel çevresindeki esnaflar M.Ç.'nin oteli yaktığını duyunca dövmeye başladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede çıkan arbedede hafif yaralanan M.Ç. gözaltına alındı. Olay anını anlatan otel işletmecisi Engin Yılmaz, şunları söyledi: "Ti...cinin biri işte, askermiş. Odaya gelmiş yerleşmiş. Ti... mi çekmiş başka bir şey mi çekmiş ne çekmiş, çektikten sonrada yanmış. Alev almış otelde. İşte zar zor söndürdük. Kendisi, polislere, emniyet müdürlerine açıklamasında yapıştırıcıyı çekerken, ti... çekerken çakmağımı ne yakmış, o an alev almış ve söndürememiş. Yoğun dumanlardan, çevrede bir an duman bastırdı. Otelde o sıra 14- 15 kişiye yakın insan vardı. Tahliye ettik. İlk çatıya doğru tahliye ettik, sonra da itfaiye ekipleri çatıdan aldılar teker teker." Otelde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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