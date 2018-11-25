'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nurcan D. (72), oturduğu 6'ncı kattaki evleriniin balkonunda çamaşır makinesinin üzerine çıkıp, oğlunun "Yapma anne" sözlerine karşın kendisini boşluğa bıraktı. Nurcan D., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 6 katlı binanın en üst katında çocuklarıyla birlikte oturan Nurcan D., duş aldıktan sonra balkona çıktı. Balkondaki çamaşır makinesinin üzerine çıkan Nurcen D.'yi gören oğlu, müdahale etmek istedi. Nurcan D., oğluna eliyle işaret ettikten sonra "Gelme" dedi. Oğlunun "Yapma anne" sözlerine karşın Nurcan D., kendisini boşluğa bıraktı. Apartman girişinde park halindeki otomobile çarpıp yere düşen Nurcan D., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nurcan D.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurcan D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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