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Yapmamaya çalışın: Egzamayı inanılmaz tetikliyor!

06.10.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzama, en sık rastlanan deri hastalıklarından biridir. Egzama, bazen kızarıklık olarak görülebilen kuru, pul pul cilt ile eş anlamlı bir durumdur. Sağlık uzmanları hem stres hem de kaygının güçlü bir şekilde egzama ile bağlantılı olabileceği konusunda uyarıyor.

Yapmamaya çalışın: Egzamayı inanılmaz tetikliyor!

Egzama, cildin kaşınmasına, kurumasına ve döküntü, kabarcık veya cilt enfeksiyonları üretmesine neden olan iltihabi bir cilt durumudur.

Egzaması olan kişilerde genellikle kaşıntılı, kırmızı veya hiperpigmente cilt ile birlikte alerji veya astım vardır. Bu duruma, bağışıklık sistemi aktivasyonu, genetik, çevresel tetikleyiciler ve stresin bir kombinasyonu neden olur.

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En yaygın şekli olan atopik egzama, kişileri en çok etkileyen türüdür. Neredeyse her 10 yetişkinden birini etkiler. Egzama hastalarının sayısı birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor. Sağlık uzmanları hem stres hem de kaygının cilt durumuyla bağlantılı olabileceği konusunda uyardılar.

EGZAMANIN STRESLE OLAN İLİŞKİSİ

Dr. Saadia Hussain, “Birçok kronik tıbbi durum ve zihinsel sağlık durumu stresten etkileniyor” dedi. Semptomların stresle arttığı durumlardan biri de egzamadır. Dr. Hussain, “Ne kadar stresli olursanız, daha kötü egzama patlamaları yaşama eğilimindesiniz” diye ekledi.

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BMC'de yayınlanan bir çalışma, anksiyete ve depresyon ile egzama arasındaki ilişkiyi açıklayan faktörlere baktı. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğinin (HADS) kullanıldığı araştırma için genel popülasyonda anksiyete ve depresyon eğilimi göz önüne alındı. Çalışma, “Egzama, kadın cinsiyet, omega-3 yağ asidi takviyesi, sağlık kaygısı ve somatizasyon ile ilgili bilgiler kendi kendine rapor ile elde edildi” dedi.

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Somatizasyonun (psikolojik veya duygusal faktörlerin neden olduğu fiziksel belirtiler) ve sağlık kaygısının, kaygı/depresyon ve egzama arasındaki ilişkinin yarısından fazlasını oluşturduğu sonucuna varmıştır. Araştırmaya göre, bir egzama salgını, kaygı nedeniyle olası bir somatizasyon türüdür.

STRES NASIL AZALTILIR?

Stres, yaşam taleplerinin üstesinden gelinemeyecek kadar fazla hale geldiğinde vücutta oluşan bir histir. Bu talepler iş, ilişkiler, aile sorunları veya finans endişelerden kaynaklanabilir.

Stres, doğru yönetilmezse hızla kontrolden çıkmış öfke, üzüntü veya endişe duygularına dönüşebilen vücudun doğal bir tepkisidir.

İşte stresi azaltmaya yardımcı olacak bazı yollar:

  • Egzersiz
  • Meditasyon
  • Sosyalleşme
  • Yoga
  • Uyku düzeni


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