İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir son günlerde ilçe belediyelerinde gerçekleşen usulsüzlükler ve nepotizm ile anılır oldu. Yapmayacağız dedikleri her şeyi tek tek yapıyorlar. Göreve geldikten bir süre sonra söylediklerinin tam tersini yapan bir CHP ile karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde İzmir'de belediyecilik açısından üzücü hadiselerin yaşandığını belirtti.

CHP'nin yerel seçimlerden önce ve sonra buldukları her fırsatta adil yönetim anlayışından ve liyakat esaslı atamalardan bahsettiğini vurgulayan Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir son günlerde ilçe belediyelerinde gerçekleşen usulsüzlükler ve nepotizm ile anılır oldu. Yapmayacağız dedikleri her şeyi tek tek yapıyorlar. Göreve geldikten bir süre sonra söylediklerinin tam tersini yapan bir CHP ile karşı karşıya kaldık. Bu durum, gözlerimizin içine baka baka yalan söylediklerinin kanıtı niteliğindedir."

Belediyenin şahsi mülk gibi görülemeyeceğini aktaran Dağ, şöyle devam etti: