MAGAZİN

'Yapmayın, çok sırıtıyor!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, birçok dizide ekrana gelen 'yeni eşler ile eski eş veya sevgililerin aynı çatı altında yaşaması' konusunu gündeme getirdi.

'Yapmayın, çok sırıtıyor!'

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Kum Kuma Dum Duma" başlıklı yazısı şöyle:

"Beni Affet (Star TV) dizisinde 'Feride'nin hamile olan dolaylı kumalarıyla aynı evde yaşamasına alıştık. 'Cennet'in Gözyaşları'nda da (atv) 'Arzu' kocası 'Mahir'den hamile kaldığını iddia eden 'Özlem' ile aynı evi paylaşmak zorunda kalmıştı. Bu mecburi oturuma maruz kalanlar arasında 'O Hayat Benim' (FOX) ve 'Kaderimin Yazıldığı Gün' (Star TV) dizilerinin de var.
Bakınız, 'Yasak Elma' (FOX) dizisinde de 'Ender' eski eşi 'Halit' ve onun eşi 'Yıldız' ile aynı evde yaşamaya başladı. Amacı 'Halit'ten olan oğlu 'Erim'in psikolojisinin etkilenmemesi. Ha, dizi diğer dizilere ayıp olmasın diye böyle farklı ve zorlama bir neden uydurmuş.

Özetle; kocaların, yeni eşleri ile eski eş veya metreslerini aynı çatının altına koyması fikri gerçek hayata çok aykırı ve çok yapmacık. Yapmayın, çok sırıtıyor!"

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Anahtar Kelimeler:
mesut yar yasak elma

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