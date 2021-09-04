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Yaprak Dökümü'nün Ufuk'u Melina Özprodomos güzelliğine güzellik kattı

04.09.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında fırtına gibi esen, bir döneme resmen damgasını vuran Yaprak Dökümü, Ali Rıza Bey ve ailesinin hayatını anlatıyordu. Diziye sonradan dahil olan Ufuk karakterini canlandıran Melina Özprodomos güzelliğine güzellik kattı.

Yaprak Dökümü'nün Ufuk'u Melina Özprodomos güzelliğine güzellik kattı

Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri aynı adla televizyonda fırtınalar estiren Yaprak Dökümü, final yapmasının ardından yıllar geçse de unutulmadı. Dizide yer alan pek çok oyuncu başarısına başarı kattı. Yan rollerde oynayanlar bile bugün çok iyi yerlere geldi. Bu kişilerden biri de Ufuk karakterine hayat veren Melina Özprodomos oldu. Güzel oyuncu televizyondansa daha çok tiyatro sahnelerine doğru yöneldi. İşte Melina Özprodomos’un son hali…

YAPRAK DÖKÜMÜ’NÜN UFUK’U MELİNA ÖZPRODOMOS’UN SON HALİ

Yayınlandığı dönem reytinglerde zirveden inmeyen Yaprak Dökümü dizisi, yıllar sonra da konuşulmaya devam ediyor. Dizideki pek çok oyuncu ihya olurken, bu isimlerden biri de Ufuk karakterine hayat veren Melina Özprodomos oldu. Güzel oyuncuyu görenler “güzelliğine güzellik katmış” demeden edemedi.

Melina özprodomos’un son hali:

Yaprak Dökümü'nün Ufuk'u Melina Özprodomos güzelliğine güzellik kattı

MELİNA ÖZPRODOMOS KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melina Özprodomos, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Türkçe'nin yanı sıra Yunanca bilmektedir. Ayrıca Bale, Beden Dili, Latin Dans ve Modern Dans üzerine de eğitimler almış ve bu alanlarda da çok başarılı bir isimdir.

Yaprak Dökümü'nün Ufuk'u Melina Özprodomos güzelliğine güzellik kattı

MELİNA ÖZPROMODOS OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaprak Dökümü (Ufuk)
Yalancısın Sen (Zehra)
Deniz ve Mehtap
Gönül Salıncağı
Yabancı Damat

TİYATRO OYUNLARI

Empatopya (2018)
Alacakaranlık Kuşağı (2017 – 2018)
Örümcek Kadının Öpücüğü/ İrena Dubrovna (2013)
Vur/ Yağmala/ Yeniden/ Bir Ulusun Doğuşu

YAPRAK DÖKÜMÜ DİZİSİ KONUSU NEYDİ?

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan Ali Rıza Bey, yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı Necla da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. Leyla'nın üniversiteye hazırlık kursu, Necla ve Ayşe'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve Ali Rıza Bey yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne Hayriye Hanım eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen Şevket bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; Ferhunde'ye kaptırır ve Ferhunde kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine Ferhunde'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, Şevket'in, karısının isteklerine boyun eğişi, Leyla ve Necla'nın davranışları, Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

 

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Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü
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